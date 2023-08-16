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США не откажутся от поддержки Украины. Но она не единственный инструмент в руках американцев. Ради своих интересов Вашингтон готов отправить в военную «мясорубку» половину Европы.
Такое мнение высказал в беседе с телеканалом «360» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он, впрочем, отметил, что не все в Соединенных Штатах разделяют агрессивную позицию неолиберального олигархического лобби. Все чаще в политических кругах звучит имя Роберта Кеннеди-младшего. Недавно он заявил о финансировании Вашингтоном событий на майдане. Также он рассказал о созданных на американские деньги биолабораториях на территории Украины.
По словам эксперта, сам факт существования биолабораторий и финансового участия США в событиях на майдане — давно уже является секретом Полишинеля. Но показательно, что об этом заговорил наследник знаменитого клана, кандидат в президенты. Ордуханян не исключает, что после слов Кеннеди-младшего, которых от него никто не ожидал, политик может повторить судьбу своих отца и дяди.
Политолог считает, что и Трамп, и Кеннеди-младший хотят остановить скатывание США к третьей мировой войне. Но уже заложен бюджет на армию, началась новая программа вооружений. Соединенные Штаты готовятся воевать руками союзников. За Украиной последуют Польша и Румыния, далее настанет очередь Франции, Германии и Великобритании, потом Японии и Южной Кореи. Трамп и Кеннеди — это те, кто встал на пути американской верхушки, заключил Ордуханян.
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По словам эксперта, сам факт существования биолабораторий и финансового участия США в событиях на майдане — давно уже является секретом Полишинеля. Но показательно, что об этом заговорил наследник знаменитого клана, кандидат в президенты. Ордуханян не исключает, что после слов Кеннеди-младшего, которых от него никто не ожидал, политик может повторить судьбу своих отца и дяди.
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Александр Бойцов