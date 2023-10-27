Политолог Орлов предложил сделать фуд-корты безалкогольными

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Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой запретить алкоголь в зонах фуд-корта торговых центров.
«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета для предприятий общественного питания, обслуживающих посетителей фуд-кортов торговых центров, реализовывать алкогольную продукцию», — приводит RT текст обращения Орлова на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.
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