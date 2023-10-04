Политолог Перенджиев оценил шансы Фицо занять пост премьера в Словакии

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Политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение о том, что экс-премьер Словакии Роберт Фицо может вновь занять этот пост с вероятностью 50%.
«Шансы 50 на 50. Но у Фицо с его электоратом резонировало именно то, что он пообещал сосредоточиться на проблемах самой Словакии», — отметил в беседе с RuNews24.ru Перенджиев.
При этом, эксперт добавил, что Запад приложит максимальные усилия для того, чтобы помешать Фицо занять пост премьера из-за его стремления проводить суверенную национальную политику в стране.
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