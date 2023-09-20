Политолог Перинчек: США использовали удобного человека, чтобы досадить России

Фото: iStock/donfiore
Турецкий историк, политолог и профессор Мехмет Перинчек заявил, что Армения неоднократно предпринимала провокации в отношении своих соседей. Об этом сообщает Царьград.
«У Азербайджана есть право на обеспечение своей территориальной целостности, особенно сейчас, когда Армения занимается провокациями по приказу Вашингтона. Причём эти провокации используются американцами не только против Азербайджана, а даже против России», — цитирует Перинчека Царьград.
По мнению политолога, Пашинян всегда стремился вызвать у армян недоверие к русским и увести их под американское крыло. Перинчек также утверждает, что Вашингтон просто использовал Пашиняна для того, чтобы досадить РФ.
Читайте также:
Протестующие в Ереване требуют отставки Пашиняна и войны с Азербайджаном
Заседание СБ ООН по Карабаху пройдет во второй половине 21 сентября
Вашингтон выразил беспокойство из-за операции Баку в Нагорном Карабахе
Екатерина Коршунова