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Политолог Перинчек: США использовали удобного человека, чтобы досадить России

20 сентября 2023, 11:03
Фото: iStock/donfiore

Фото: iStock/donfiore

Турецкий историк, политолог и профессор Мехмет Перинчек заявил, что Армения неоднократно предпринимала провокации в отношении своих соседей. Об этом сообщает Царьград.
«У Азербайджана есть право на обеспечение своей территориальной целостности, особенно сейчас, когда Армения занимается провокациями по приказу Вашингтона. Причём эти провокации используются американцами не только против Азербайджана, а даже против России», — цитирует Перинчека Царьград.

По мнению политолога, Пашинян всегда стремился вызвать у армян недоверие к русским и увести их под американское крыло. Перинчек также утверждает, что Вашингтон просто использовал Пашиняна для того, чтобы досадить РФ.


Напомним, ранее около здания правительства Армении в центре Еревана собралась толпа местных жителей. Митингующие обвиняют руководство страны и премьер-министра Никола Пашиняна в том, что сложившаяся ситуация произошла из-за политики, проводимой властями страны.

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Российские миротворцы эвакуировали из Карабаха более двух тысяч человек
20 сентября 2023, 10:40

Фото: iStock/Anna_Anikina

В Минобороны РФ сообщили, что российские миротворцы эвакуировали более 2 тысяч мирных жителей из опасных районов Нагорного Карабаха.
В ведомстве отметили, что больше половины из эвакуированных людей – дети. Вывод людей из опасных районов региона продолжается. Пострадавшим от обстрелов оказывается медицинская помощь. Российские военные медики также находятся в местах для временного проживания эвакуированных. 
 
По информации министерства, российские миротворцы контролируют сложившуюся обстановку и уже неоднократно зафиксировали факты нарушения режима прекращения огня. 

Прежде, Армения обвинила Россию в невыполнении обязательств по Карабаху. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Россия не выполняет обязательства по защите региона, что предусмотрено договоренностями. 

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#азербайджан
#медики
#армения
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Newsweek: Россия и Китай обладают в Генассамблее ООН большим влиянием, чем США
20 сентября 2023, 10:37

Фото: istock / LewisTsePuiLung

США регулярно проигрывают России и Китаю в попытке склонить страны мира к мнению Вашингтона. Это показал анализ голосов на сессиях Генеральной Ассамблеи ООН за последние 30 лет, сообщает издание Newsweek.

Эксперты изучили голоса ГА ООН и рассмотрели более полутора тысяч ситуаций с 1991 по 2020 годы, когда РФ и КНР не разделяли мнение Америки. 

«Позиция этих двух стран преобладала в 86 процентах случаев», — указано в исследовании журнала.
Кроме того, Москва и Пекин завоевали расположение многих других стран, особенно африканских. Авторитет также добавляет членство в Шанхайской организации сотрудничества, межгосударственном объединении БРИКС и группе стран с развивающейся экономикой G-77.

Помимо этого, в статье сообщается, что члены НАТО последние годы перестали единогласно поддерживать позицию США.

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#сша
#страны
#оон
#нато
#россия
#китай
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Зеленский анонсировал важное решение США
Зеленский заявил, что уже скоро США примут решение о передаче ракет ATACMS
20 сентября 2023, 10:33

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США уже находятся на финишной прямой по решению о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, передает CNN.
«Мы на финишной прямой, я в этом уверен», - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что в случае, если США не примут решение о передаче ракет ATACMS Украине, станет большой потерей для Киева. По его словам, отказ передачи ракет приведет к колоссальным потерям сведи ВСУ на поле боя.

Зеленский также уверил, что данный вид оружия не будет применяться для нанесения ударов по российским территориям.

Напомним, МИД Германии заявил о новом пакете помощи для Украины, однако дальнобойные ракеты Taurus в него не вошли. При этом в Пентагоне заявили, что Украина нуждается в средствах ПВО больше, чем в дальнобойных ракетах.

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#сша
#всу
#зеленский
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Белик: Эрдоган фактически дал сигнал Западу, что Россия никогда не отдаст Крым
20 сентября 2023, 10:15

Фото: сайт Кремля

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал сигнал Западу о том, что Россия не отдаст Крым Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию РИА Новости.
По словам депутата, турецкий лидер озвучил то, о чем говорят некоторые западные чиновники и общество. Белик заявил, что территории, которые вошли в состав РФ и Крым отданы не будут и за эти регионы Россия будет «биться и защищать их». 

Прежде, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина не добьется успеха в захвате Крыма. Об этом он сообщил в эфире телеканала PBS. 

Прежде Эрдоган заявил, что конфликт на Украине будет долгим и продолжительным, однако отметил, что президент России Владимир Путин надеется на его скорое завершение. 

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#россия
#президент
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#крым
#турция
#реджеп тайип эрдоган
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Расшифрован намек Путина Южной Корее
KT: Путин сделал намек Южной Корее насчет Украины во время визита Ким Чен Ына
20 сентября 2023, 10:04

Фото: сайт Кремля

Российский президент Владимир Путин во время встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном намекнул Южной Корее о необходимости перестать помогать Украине. Об этом заявил профессор Университета Кукмин в Сеуле Андрей Ланьков, пишет Korea Times.
Профессор отметил, что после пандемии коронавируса, глава КНДР отправился именно в Россию, совершив первый визит с 2019 года. ​Эксперт ​также назвал это важным моментом. 
 
Ланьков пояснил, что в том случае, если Южная Корея окажет военную помощь Украине, то Россия посодействует развитию ядерного потенциала Северной Кореи, о чем намекнул президент России Владимир Путин во время встречи с лидером КНДР. 

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#меры
#южная корея
#кндр
#цб
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В Ростове-на-Дону проводятся массовые мероприятия по выявлению мигрантов
20 сентября 2023, 10:00

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В Ростове-на-Дону наблюдается большое скопление силовиков на улице Оганова, это связано с проведением массовых мероприятий по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ростовской области.
«Идет проверка соблюдения миграционного законодательства и другие профилактические мероприятия. Отработка в жилом секторе», - говорится в сообщении.

Ранее в Москве региональная общественная организация «Узбекская национально-культурная автономия» попросила обязать работодателей на законодательном уровне обеспечивать сотрудников — трудовых мигрантов местами для питания.

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#суд
#проверка
#мид
#мероприятия
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Шойгу объявил о новом уровне сотрудничества России с Ираном
20 сентября 2023, 09:45

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сотрудничество России и Ирана в настоящий момент выходит на новый уровень. Об этом он сообщил по итогам встречи со своим иранским коллегой Мохаммадом Резой Аштиани в Тегеране.
По словам главы российского оборонного ведомства, Россия и Иран будут реализовывать совместные планы. Шойгу отметил, что несмотря на санкционную политика Запада, отношения между странами развиваются.

Кроме того, Москва и Тегеран настроены на то, чтобы укреплять сотрудничество в военной и оборонной сфере, заключил министр.  

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#россия
#политика
#сотрудничество
#вмф
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#отношения
#иран
#шойгу
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Президент Польши Дуда публично оскорбил Украину
Президент Польши Дуда назвал Украину утопающим, тянущим за собой на дно
20 сентября 2023, 09:37

Фото: iStock/delray77

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, от которого нужно защищаться, чтобы не утонуть самому, передает Reuters.
«Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопающего? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не причинил нам вреда, потому что если утопающий причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи», - заявил Дуда.

По его словам, именно поэтому Польша должна в первую очередь заботиться о своих интересах, что и собирается дальше делать.

Напомним, министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша может прекратить поддержку Украины.

Также по данным издания Rzeczpospolita, Дуда не стал встречаться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях саммита ООН, несмотря на то, что их встреча была ранее запланирована. Официальной причиной стали «организационные расхождения».

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#встреча
#оон
#польша
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Житель Барнаула отравил воду для мобилизованных, его обвинили в госизмене
20 сентября 2023, 09:13

Фото: iStock/BrianAJackson

Житель Барнаула отравил воду, которая была предназначена для российских военных. Он обвиняется в госизмене и совершении теракта. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Алтайскому краю.
«Установлено, что гражданин России 1981 года рождения через социальные сети инициативно вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил», - говорится в сообщении.

Чтобы доказать твердость своих намерений, он отравил воду, которая была предназначена для мобилизованных. Все свои действия мужчина снял на видео и отправил представителям Украины, которые вербуют россиян для организаций терактов. При этом уточняется, что выпить отравленную воду военные не успели.

Против мужчина возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в госизмене и покушению на теракт. Он находится под стражей.

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#военные
#уголовное обвинение
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