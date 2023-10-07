Политолог Перла назвал третьего возможного участника конфликта в Израиле

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Если к радикальному палестинскому движению ХАМАС присоединятся боевики из Тегерана, то Израиль понесёт большие потери. К такому выводу пришёл обозреватель «Царьграда» Андрей Перла.
Он отметил, что война исключительно между Палестиной и Израилем принесёт урон второй стороне, но всё же, с большей вероятностью, станет победной для неё.
А вот если к палестинским террористам присоединятся их иранские соседи, конфликт может надолго затянуться и вряд ли завершится победой Израиля, уверяет Перла.
Также обозреватель «Царьграда» отметил несколько политических последствий эскалации конфликта. Во-первых, Израиль больше не будет участвовать в решении вопроса с конфликтом на Украине, а интересы западных стран будут направлены на Ближний Восток, то есть, Украина покинет первую позицию.
Во-вторых, тяжёлый ущерб понесёт Демократическая партия США. Перла предполагает, что ХАМАС может обеспечивать победу республиканцев на президентских выборах в следующем году.
И, в-третьих, при любом развитии событий в Израиле, Иран всегда будет оставаться в выигрыше.
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А вот если к палестинским террористам присоединятся их иранские соседи, конфликт может надолго затянуться и вряд ли завершится победой Израиля, уверяет Перла.
Во-вторых, тяжёлый ущерб понесёт Демократическая партия США. Перла предполагает, что ХАМАС может обеспечивать победу республиканцев на президентских выборах в следующем году.
И, в-третьих, при любом развитии событий в Израиле, Иран всегда будет оставаться в выигрыше.
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Анастасия Чинкова