Политолог Перла: Палестина и Израиль могли бы заключить мирный договор

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Политолог Андрей Перла заявил, что выходом из кризисного конфликта между Израилем и Палестиной мог бы стать мирный договор между двумя сторонами.
Такой позиции придерживается, по словам политолога, Россия: наша страна выступает за рациональное решение этого конфликта.
Жители Газы с самого начала конфликта живут в еще более нечеловеческих условиях, чем раньше: без воды, света, еды и под бомбардировками. По гуманитарному коридору, который могут открыть Израиль и Египет для эвакуации гражданских, сумеют выйти далеко не все.
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«Россия в данном случае оказывается в положении страны, за которой стоит большинство человечества. Её позицию разделяют и в Иране, и в Турции, и в Пакистане, и в Китае, далее везде, как говорится», — пояснил в беседе с «Царьградом» Перла.
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Мелисса Тимофеева