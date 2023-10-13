Политолог Перла: «Россия может оказаться в роли лидера большинства человечества»

Фото: istockphoto.com/macky_ch
Политолог Андрей Перла прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании, и отметил, что наша страна в этой связи может стать лидером бля большой части человечества.
«В этих условиях Россия в самом деле может оказаться в роли лидера большинства человечества, который предлагает единственный разумный и законный вариант окончания войны и создания условий для настоящего мира», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Перла.
И таким вариантом окончания этого тяжёлого противостояния, по мнению эксперта, может стать «два государства для двух народов». При этом, Перла признал, что подобное решение может быть трудным и болезненным, но весьма эффективным и единственно верным.
Читайте также:
Россия готова быть посредником в палестино-израильском урегулировании
Военэксперт Дандыкин: Движение ХАМАС могло заминировать побережья сектора Газа
В Госдуме рассказали, как США могут воспользоваться конфликтом в Израиле
Мелисса Тимофеева