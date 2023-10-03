Политолог Платошкин: Армения повторяет ошибки столетней давности

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Парламент Армении на заседании во вторник ратифицировал Римский статут Международного уголовного суда (МУС). За ратификацию проголосовали 60 депутатов от правящей фракции «Гражданский договор».
Историк, общественный и политический деятель Николай Платошкин рассказал «Радио 1», Ереван вправе «обижаться» на Москву за отсутствие активной помощи. Однако он подчеркнул, что ни к чему хорошему эта ратификация не приведёт.
По мнению эксперта, Армения хочет приблизиться к США. Однако сами Штаты тоже не ратифицировали договор, напомнил он. К тому же, подчеркнул Платошкин, Ереван повторяет свои же ошибки столетней давности.
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«Нам надо было активнее помогать Армении и во время первой карабахской войны в 2020-м году, когда Армению победили совместными усилиями Турция, Израиль и Азербайджан. Надо было и сейчас активнее помогать, чтобы они отстояли Карабах. Они, конечно, обижены на нас, но чем им поможет этот статут международного суда?» — отметил Платошкин.
«Если вы больше не опираетесь на Россию, то надо на какого-то ещё опираться, вы одни не выстоите там. Но они ошибочно решают опираться на американцев, на ЕС. Такое уже было в 1918 году, когда они плюнули большевистскому правительству в лицо, разорвали все отношения и сказали, что их друг теперь Америка. Но когда началась война с Турцией, Америка их просто предала и бросила. Эти уроки истории надо понимать», — добавил Николай Платошкин.Читайте также:
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Екатерина Шмакова