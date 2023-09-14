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Политолог Платошкин: Россия потеряет Армению из-за своего бездействия

14 сентября 2023, 15:29
Фото: IStock/alexis84

Фото: IStock/alexis84

Российские миротворцы не справились со своими задачами в Нагорном Карабахе, ситуация с безопасностью в регионе стремительно деградирует. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Историк, общественный и политический деятель Николай Платошкин заявил в разговоре с «Радио 1», что конфликт интересов начался осенью 2020 года, когда России отказалась прислать Армении миссию ОДКБ. С того момента Ереван начал переориентироваться на Запад.
«Они к нам обратились как члены ОДКБ, просили прислать миссию на границу между Арменией и Азербайджаном, мы не стали этого делать по непонятным для меня причинам. После этого Армения стала в своей политике безопасности переориентироваться на запад, Евросоюз прислал эту миссию полицейскую во главе немецким офицером», — сказал Платошкин.

После того, как Россия отказала своему союзнику, напомнил Платошкин, Армению начали поддерживать другие страны, в то числе страны НАТО.
«Армения — единственная страна из бывших республик СССР, которая не просто не хотела в НАТО, она заявила, что вообще не рассматривает такую перспективу, так как гарантом безопасности Армении является не НАТО, а Россия, которая имеет на территории Армении военную базу. Сейчас, к сожалению, резко меняется ситуация, Пашинян заявил, что России занята на Украине, поэтому армянами приходится ориентироваться на другие страны, что очень печально. Если нашу военную базу выдавят, России придётся уйти из Закавказья», — заметил Платошкин.
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Песков: Логика введения и снятия санкций России непонятна
14 сентября 2023, 15:01

Фото: сайт Кремля

Для Москвы остается непонятной ни логика введения санкций Евросоюза, ни логика их снятия. О этом в понедельник, 14 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Таким образом официальный представитель Кремля прокомментировал решение Совета ЕС исключить из санкционных списков бывшего генерального директора Ozon Александра Шульгина, совладельца «Нортгаза» Фархада Ахмедова, главу группы ЕСН Григория Березкина, а также полковника Георгия Шуваева, погибшего осенью прошлого года в боях под Харьковом.

Песков отметил, что, помимо того, что введение санкций и их отмена остаются непонятными для российской стороны, их логику вряд ли понимает хоть кто-то и в самом Евросоюзе. Санкции против российских предпринимателей и предприятий, изъятие активов, принадлежащих частному бизнесу, посягательство на российскую частную собственность являются по сути своей самым настоящим нарушением международного права, сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

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#отмена
#права
#собственность
#ес
#песков
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Над миротворческими постами России в Приднестровье участились потёты БПЛА Молдавии
Сопредседатель ОКК Беляков: Молдавия участила полёты БПЛА над Приднестровьем
14 сентября 2023, 14:57

Фото: РИА Новости/Артем Кулекин

Молдавские беспилотники всё чаще летают над миротворческими постами России на территории непризнанной Преднестровской Молдавской Республики (ПМР). Об этом РИА Новости заявил сопредседатель Объединённой контрольной комиссии (ОКК) от ПМР Олег Беляков.
Уточняется, что за август и сентябрь было отмечено восемь прилётов БПЛА со стороны Молдавии. Беспилотники появлялись около Дубоссарской ГЭС и в районе миротворческих постов на Дубоссарском направлении. 

Кроме того, Беляков заявил, что на этой территории запрещены полёты беспилотников. Необходимо особое разрешение, чтобы осуществлять запуск БПЛА.

Также сопредседатель ОКК отметил, что эта ситуация будет контролироваться военными.

Приднестровье отделилось от Молдавии в 1992 году, опасаясь присоединения страны к Румынии после распада СССР. В настоящее время эта непризнанная территория фактически является неподконтрольной Кишинёву. 

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#молдова
#бпла
#россия
#приднестровье
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Политолог Шаповалов назвал подкупом идею ЕК помочь гражданскому обществу в Косове
14 сентября 2023, 14:52

Фото: istockphoto.com/butenkow

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что программа Евросоюза по «укреплению» гражданского общества в Косове на самом деле имеет своей целью создать «группу поддержки» в регионе.
Благодаря этому, считает специалист, Евросоюз получит возможность реализовывать свои интересы в регионе.

«За красивым названием «Поддержка институтов гражданского общества» кроется банальный подкуп общественных активистов и организаций, которые должны проводить в жизнь политику ЕС и продвигать западноевропейские идеи. Фактически ЕС покупает общественные структуры в странах, а в данном случае на территории Косова, которая незаконно оккупирована и отделена от Сербии. ЕС формирует группу поддержки, агентов влияния, которым будут спускаться задачи для реализации», — прокомментировал в беседе с RT Шаповалов.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия намерена способствовать «усилению» потенциала организаций гражданского общества в Косове для увеличения их влияния на реформы госсектора.

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#поддержка
#евросоюз
#запад
#политика
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ЕК поможет «усилить» роль гражданского общества в Косове
14 сентября 2023, 14:28

Фото: istockphoto.com/keremberk

Еврокомиссия намерена способствовать «усилению» потенциала организаций гражданского общества в Косове для увеличения их влияния на реформы госсектора.
«Глобальная цель этого конкурса заявок — укрепление потенциала организаций гражданского общества в Косове, поддержка их роли как компетентных, прозрачных, эффективных и подотчётных субъектов гражданского общества», — приводит RT текст соответствующего документа.

Вместе с тем ЕК планирует приобрести партнёров в регионе, которые бы разделяли ценности Евросоюза.

Ранее сообщалось о готовности ЕС принять меры в отношении Северной Кореи в случае её тесного сотрудничества с РФ.

«ЕС готов принять меры в отношении КНДР, если она предоставит военную помощь России, заявили в Еврокомиссии», — приводят argumenti.ru сообщение ТАСС.

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#ес
#запад
#политика
#программа
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Песков подтвердил назначенную на 15 сентября встречу Путина и Лукашенко
14 сентября 2023, 14:27

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи 15 сентября.
Песков отметил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко периодически общаются по важным для стран темам и обмениваются мнениями, касаемо актуальных вопросов, поскольку Белоруссия является «ближайшим союзником» России.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл в Россию. Точные темы, которые обсудят лидеры пока неизвестны, однако предполагается, что они обсудят как мировую, так и региональную повестку. Кроме того, будут рассмотрены вопросы сотрудничества в разных отраслях. 

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#александр лукашенко
#владимир путин
#дмитрий песков
#встреча
#сотрудничество
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«За 12 серебряников». Песков назвал предателями бизнесменов, готовых на все ради снятия санкций
Песков: Те, кто за 12 серебряников пытается вывести себя из-под санкций, - предатели
14 сентября 2023, 14:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предателями бизнесменов, которые занимают антироссийскую позицию ради снятия санкций.
По словам Пескова, есть бизнесмены, которые обращаются в суд, но есть и такие, которые готовы занять антироссийские позиции, чтобы попасть под снятие санкций.

«Что касается выхода из-под санкций, то есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции за 12 серебряников. Это предатели. Те, кто методично отстаивает свою позицию в судах — молодцы», — заявил Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что все имеющиеся санкции являются противозаконными.

Напомним, накануне на сайте Совета ЕС появилась информация о продлении индивидуальных санкций против россиян до 15 марта 2024 года. В новый список не вошли российские бизнесмены Григорий Березкин, Александр Шульгин и Фархад Ахмедов, а также Герой России, полковник Георгий Шуваев, погибший в ходе СВО осенью прошлого года.

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#суд
#санкции
#предприниматели
#песков
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Собянин поздравил Воробьёва со вступлением в должность губернатора Подмосковья
14 сентября 2023, 14:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он заявил, что месте они прошли большой путь, и впереди –масштабная, сложная и важная работа.
«С каждым годом Москва и Московская область будут становиться ближе друг к другу. Нас связывают общие рельсы МЦД и дороги, общие проекты и планы. Но главное – нас объединяют узы родства и дружбы миллионов людей», – написал градоначальник в своём телеграм-канале.    
Он пожелал главе Подмосковья успехов в его трудах на благо жителей региона и сообщил о планах и дальше по-соседски обустраивать общий дом.

В четверг в Доме правительства Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#губернатор
#московская область
#подмосковье
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#мэр
#москва
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Зеленский может в ближайшее время встретиться с российским представителем
Politico: Зеленский и российский представитель могут встретиться в ООН
14 сентября 2023, 14:12

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

На следующей неделе пройдёт специальное заседание Совета безопасности ООН по рассмотрению украинского конфликта, где за одним столом могут оказаться представитель России и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание Politico.
Дипломаты ожидают, что, если эта встреча произойдёт, Зеленский сможет выразить свою позицию касаемо конфликта на Украине публично, непосредственно обратившись к России. При этом, президент ожидает поддержки от других стран, чьи представители также примут участие в заседании.

Ранее сообщалось, что на полях Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН может произойти встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова, президента Украины Владимира Зеленского, генсека ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время этого совещания будет идти речь о возможностях возобновления зерновой сделки.

Неделя высокого уровня пройдёт с 19 по 26 сентября.

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#оон
#украина
#россия
#заседание
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В США предрекли Украине потерю нескольких территорий перед переговорами с РФ
Экс-морпех Берлетик: Украина потеряет территории перед переговорами с РФ
14 сентября 2023, 14:12

Фото: iStock/JARAMA

Украина потеряет ещё больше территорий перед тем, как начнутся мирные переговоры с Россией. Так считает бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
По его словам, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области официально стали частью России. Теперь россияне никогда не вернут их Украине, считает экс-морпех, отметив, что те, кто считает по-другому, живут в мире фантазий.
 
«Есть вероятность, что еще области войдут в состав Российской Федерации. С каждым днем Украина становится все слабее, и у украинцев будет меньше страна, когда они наконец сядут за стол переговоров», — заявил Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
 
Он подчеркнул, что руководству США совершенно безразлично на то, сколько украинцев погибнет или сколько территорий потеряет Украина. Они лишь используют Киев в качестве инструмента против России.

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