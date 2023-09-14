Политолог Платошкин: Россия потеряет Армению из-за своего бездействия

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Российские миротворцы не справились со своими задачами в Нагорном Карабахе, ситуация с безопасностью в регионе стремительно деградирует. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Историк, общественный и политический деятель Николай Платошкин заявил в разговоре с «Радио 1», что конфликт интересов начался осенью 2020 года, когда России отказалась прислать Армении миссию ОДКБ. С того момента Ереван начал переориентироваться на Запад.
После того, как Россия отказала своему союзнику, напомнил Платошкин, Армению начали поддерживать другие страны, в то числе страны НАТО.
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«Они к нам обратились как члены ОДКБ, просили прислать миссию на границу между Арменией и Азербайджаном, мы не стали этого делать по непонятным для меня причинам. После этого Армения стала в своей политике безопасности переориентироваться на запад, Евросоюз прислал эту миссию полицейскую во главе немецким офицером», — сказал Платошкин.
«Армения — единственная страна из бывших республик СССР, которая не просто не хотела в НАТО, она заявила, что вообще не рассматривает такую перспективу, так как гарантом безопасности Армении является не НАТО, а Россия, которая имеет на территории Армении военную базу. Сейчас, к сожалению, резко меняется ситуация, Пашинян заявил, что России занята на Украине, поэтому армянами приходится ориентироваться на другие страны, что очень печально. Если нашу военную базу выдавят, России придётся уйти из Закавказья», — заметил Платошкин.Читайте также:
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Екатерина Шмакова