Политолог раскрыл, зачем на самом деле Путин заговорил про ядерную войну на «Валдае»

Фото: Сайт Кремля
Речь президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» в Сочи, стала темой номер один в мире среди политиков и журналистов. Научный руководитель института региональных проблем Дмитрий Журавлёв рассказал «Радио 1», на какое заявление российского нужно обратить особое внимание.
По мнению эксперта, ключевым стал ответ Владимира Путина на вопрос Сергея Караганова, который давно и упорно настаивает на том, чтобы Россия стряхнула пыль со своего ядерного щита. Журавлёв уверен, что слова президента РФ был адресован не сидящим в зале гостям, а тем, кто «живёт за океаном».
Напомним, Владимир Путин выступил с речью на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного клуба «Валдай». Глава государства традиционно встречается с участниками «Валдая» с 2004 года. На этот раз дискуссионный клуб проходил в Сочи со 2 по 5 октября 2023 года.
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«Логика Караганова была в том, что если мы такие добрые, то наше ядерное оружие никого не сдержит, поэтому он и предложил понизить порог, чтобы активизировать сдерживание. То есть он пообещал небольшую ядерную войну. А президент ответил, что такого практически не может быть. Не будет маленькой ядерной войны, никто не будет считать, маленькая она, средняя или большая. И это нужно было обязательно сообщить, потому что на Западе сложилась сложная ситуация: с одной стороны, рядовой американец русских не любит, а с другой стороны, боится ядерного оружия, поэтому воевать не хочет. И если бы тема понижения ядерного порога стала бы центральной, то, боюсь, что тот самый страх, который сегодня сдерживает американцев, завтра повёл бы их прямо в противоположную сторону», — сказал Журавлёв.
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Екатерина Шмакова