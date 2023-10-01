Политолог Росси: Европа «взорвётся изнутри» от противодействия России санкциям

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Стратегия России по долгосрочному противостоянию западным санкциям и военному давлению приведет к тому, что Европа рано или поздно «взорвётся изнутри». Именно так считает преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси, о чём он и рассказал в интервью изданию Express.
«Россия играет в долгую игру. <...> У них есть ресурсы, деньги и дипломатический инструментарий, чтобы противостоять войне и санкциям. И да, этот способ в конечном итоге приведет к тому, что Европа взорвется изнутри», — считает политолог.Росси добавил, что за время, прошедшее с начала конфликта на Украине, часть жителей «коллективного Запада» начала испытывать экономическую усталость. По его словам, этому способствует рост стоимости жизни, вызванный как ограничительными мерами, так и непосредственно военными действиями.
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