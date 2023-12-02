Политолог Сафонов предрёк вооружённый конфликт между Россией и Молдавией

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Молдавии поставляют огромное количество вооружения для войны с Приднестровьем и атак против российских военных на Днестре. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов.
Он сообщил, что активные поставки вооружения в Молдавию начались в 2022 году. Это делается для того, чтобы вступить страна вступила в вооружённый конфликт с Приднестровьем и Россией, считает политолог.
По его словам, молдавские власти намерены разорвать отношения с Россией и выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ).
Напомним, что правительство Молдавии на прошлой неделе присоединилось к антироссийским санкциям Запада, что вновь подтверждает желание властей обострить отношения с Россией. До этого в стране начались преследования русскоязычных СМИ, а президент страны Майя Санду заявила, что им нечего обсуждать с Россией.
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По его словам, молдавские власти намерены разорвать отношения с Россией и выйти из Содружества Независимых Государств (СНГ).
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Анастасия Чинкова