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Декан факультета управления и политики МГИМО, доктор политических наук Генри Сардарян заявил, что у западных стран и НАТО был план разрушить Россию с помощью политического влияния и экономических санкций.
Однако, считает эксперт, этот план не удался, что Запад уже признаёт.
Он подчеркнул, что в результате политики и действий западных государств в России стали наблюдаться противоположные, позитивные явления.
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«У них был только один план: Россия не выстоит против их санкций, не выстоит против западного давления на внутриполитическую систему, и у нас произойдёт антиконституционное свержение власти. Предполагалось, что русская армия не сможет противостоять хвалёному оружию, тактике, стратегии и разведке НАТО, которые Вашингтон и Брюссель поставили на службу националистам на Украине», — рассказал в беседе с «Царьградом» Сардарян.
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Мелисса Тимофеева