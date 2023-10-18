Политолог Савельев предрёк Западу дилемму из-за конфликта на Ближнем Востоке

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Политолог Григорий Савельев заявил, что в связи с обстановкой на Ближнем Востоке Запад может оказаться пред дилеммой: либо просить Израиль пустить палестинцев домой и проиграть, либо начать принимать беженцев в Европе.
«США и Европа поддержали действия Израиля по выселению людей из Газы. Но почему беженцев должен содержать соседний Египет? Во-первых, Египет не поддерживает ХАМАС, который спровоцировал кровавый конфликт. Во-вторых, Египет — не самое богатое государство. Если Египет и другие арабские страны официально заявят о нежелании видеть палестинских беженцев на своей территории, то Запад встанет перед дилеммой», — прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Савельев.
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