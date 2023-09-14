Политолог Шаповалов назвал подкупом идею ЕК помочь гражданскому обществу в Косове

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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что программа Евросоюза по «укреплению» гражданского общества в Косове на самом деле имеет своей целью создать «группу поддержки» в регионе.
Благодаря этому, считает специалист, Евросоюз получит возможность реализовывать свои интересы в регионе.
До этого сообщалось, что Еврокомиссия намерена способствовать «усилению» потенциала организаций гражданского общества в Косове для увеличения их влияния на реформы госсектора.
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«За красивым названием «Поддержка институтов гражданского общества» кроется банальный подкуп общественных активистов и организаций, которые должны проводить в жизнь политику ЕС и продвигать западноевропейские идеи. Фактически ЕС покупает общественные структуры в странах, а в данном случае на территории Косова, которая незаконно оккупирована и отделена от Сербии. ЕС формирует группу поддержки, агентов влияния, которым будут спускаться задачи для реализации», — прокомментировал в беседе с RT Шаповалов.
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Мелисса Тимофеева