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Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что резонансность скандала вокруг приветствия нациста в канадском парламенте связана с действиями именно Канады и Украины, а не России.
Так он прокомментировал обвинения канадского премьера Джастина Трюдо в том, что освещение приглашения экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент было «российской пропагандой».
Он пояснил, что уже на протяжении долгого времени весь Запад занимается некоторым оправданием нацизма, восхваляя и представляя общественности некоторых его представителей. Специалист подчеркнул, что делает это именно Запад, а не Россия.
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Он пояснил, что уже на протяжении долгого времени весь Запад занимается некоторым оправданием нацизма, восхваляя и представляя общественности некоторых его представителей. Специалист подчеркнул, что делает это именно Запад, а не Россия.
«Только в силу того, что это стало очень гротескным в этом случае, это получило некоторое освещение и критику со стороны ряда западных институций и стран, в частности Польши. Отсюда этот скандал, Россия к нему никакого отношения не имеет, более того, РФ предупреждала Запад давно, что вы доиграетесь с этой политикой», — отметил в беседе с RT Шаповалов.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева