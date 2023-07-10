Политолог Шаповалов: Саммит НАТО станет провальным и для Украины, и для его участников

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Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что НАТО не примет Украину в свой состав, а его саммит, который собирается как раз по поводу обсуждения принятия украинской стороны, станет провальным как для участников альянса, так и для Киева.
«Киеву не предложат никаких реальных механизмов вступления в альянс. Среди членов НАТО до сих пор нет единой позиции. Саммит НАТО окажется провальным не только для Украины, но и для участников альянса. Эта встреча будет ударом по имиджу украинского президента Владимира Зеленского», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Шаповалов.
А политолог Андрей Перла предположил, что Запад не просто не возьмёт Украину в НАТО, нол и совсем скоро прекратит свою поддержку этой стране.
«Украину начали критиковать в западной прессе, а у Запада недостаточно оружия. Можно сделать интересное предположение: Запад постепенно создаёт информационный фон, чтобы прекратить поддерживать Украину против России», — высказал своё мнение в беседе с «Царьградом» Перла.
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