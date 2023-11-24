Политолог Шмелев: «В Европе намечается своеобразный раскол в отношении Украины»

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Доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра постсоветских исследований, завсектором политических исследований Борис Шмелев заявил о том, что в Европе среди государств наблюдается некий раскол по поводу военной помощи Украине.
«Решение Словакии о прекращении военной помощи Украине – это такое же решение, которое осуществляется венгерским руководством. Это говорит о том, что в Европе намечается своеобразный раскол в отношении Украины. Две страны ЕС понимают ненужность этой военной помощи и считают, что нужно находить решение и договариваться», — отметил в беседе с RuNews24.ru Шмелев.
При этом, он всё равно высказал уверенность в том, что США и Евросоюз и в следующем году продолжат помогать Украине как финансово, так и вооружениями.
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