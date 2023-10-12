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Политолог Шорников: Молдавия готовится воевать с Россией

Политолог Шорников: Кишинев готовится к вооруженному конфликту с Москвой
12 октября 2023, 19:26
Фото: istockphoto/alexis84

Фото: istockphoto/alexis84

Молдавские власти практически ведут подготовку к вооруженному конфликту с Москвой. Такое мнение высказал директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
Накануне, 11 октября, президент Молдавии Майя Санду на брифинге после заседания Высшего совета безопасности рассказала, что расходы на оборону будут увеличены, а партнерство с США станет основой концепции безопасности. Также она назвала Россию основной угрозой безопасности, впрочем, не приведя никаких доказательств.

Комментируя эти громкие высказывания для РИА Новости, Игорь Шорников напомнил, что одной из главных целей Санду всегда было вытеснение российских военных сил из региона. Об этом она прямо заявила после победы на выборах. То же, что молдавский президент делает сейчас, является прямой подготовкой республики к вооруженному конфликту с Москвой, считает политолог.


Он уверен, что объявление России главной угрозой безопасности и подчеркивание стратегического партнерства со странами НАТО — это разрушение декларации о нейтральном статусе Молдавии и подведение видимости правовой базы под силовое воздействие на российских миротворцев в Приднестровье. Если концепция стратегии национальной безопасности, в которой Россия объявляется врагом, будет утверждена парламентом, то путь к вооруженному конфликту двух стран будет открыт, заключил политолог.

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«Израиль провоцирует войну»: В МИД считают, что Иерусалим ведет конфликт к эскалации
МИД: Удары Израиля по Сирии спровоцируют вооруженную эскалацию на всем регионе
12 октября 2023, 20:42

Фото: iStock/iDymax

Удары Израиля по Сирии могут спровоцировать эскалацию вооруженного конфликта на территории всего ближневосточного региона, заявили в МИД РФ.
Напомним, сегодня Вооруженные силы Израиля нанесли удары по аэропортам Сирии. По нынешней информации,удары были нанесены по аэропортам Дамаска, который является столицей Сирии и Алеппо – крупнейший город страны. Оба аэропорта временно приостановили работу.

Вчера в российском посольстве Израиля сообщили, что число россиян, погибших в Израиле после атаки ХАМАС, достигло четырех, количество пропавших без вести увеличилось до шести.

В то же время в секторе Газа более 2,5 тысяч домой полностью разрушены, около 23 тысяч повреждены настолько сильно, что в них больше нельзя жить.

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#мид рф
#израиль
#сирия
#палестина
#конфликт
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ООН: Сектор Газа полуразрушен и задыхается в отходах
ООН: Из-за обстрелов 2,5 тысячи домов в секторе Газа полностью разрушены
12 октября 2023, 20:41

Фото: istockphoto/Cavan Images

Более 338 тысяч жителей сектора Газа покинули свои жилища после начала военного конфликта с Израилем. В результате обстрелов и бомбардировок полностью разрушены 2,5 тысячи домов. Еще около 23 тысяч строений получили такие повреждения, что жить в них невозможно.
Об этом заявил на брифинге официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) помогает людям покидать разрушенные дома и перебираться в школы. Однако за последнее время более 80 образовательных учреждений подверглись ударам со стороны Израиля, отметил Дюжаррик. Он также добавил, что с 7 октября были убиты уже 12 сотрудников БАПОР.

Агентство также обеспокоено тем, что в результате авиаударов и обстрелов практически полностью разрушена городская инфраструктура в Газе, в том числе канализация. Сооружения, обслуживавшие более миллиона человек, теперь не работают, и на улицах скапливаются отходы, представляющие угрозу для здоровья.

Палестинцев в секторе Газа нужно спасать, пока еще есть кого спасать, заключил Дюжаррик.

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#оон
#сектор газа
#израиль
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В Париже проходит акция в поддержку жителей Палестины
12 октября 2023, 20:40

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В Париже проходит акция в поддержку населения Палестины, хотя префектура города ранее запретила жителям устраивать несанкционированные митинги. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся на месте событий.
Он отмечает, что на площади Республики в Париже собрались несколько сотен человек, которые выкрикивают лозунги с призывами прекратить военные действия между Израилем и Палестиной.

Также у протестующих много плакатов с надписями: «Остановите Израиль!», «Израиль – убийца!», «Все мы – палестинцы» и т.д.

Корреспондент уточняет, что около площади дежурят наряды полиции.

Днём ранее стало известно, что префект Парижа Лоран Нуньес подписал декрет, согласно которому проведение каких либо акций протестов в городе запрещается. Он объяснил эту меру стремлением избежать нарушений общественного порядка.

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#палестина
#сектор газа
#франция
#акция
#протесты
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Эрдоган недоволен отсутствием реакции Запада на голод в секторе Газа
12 октября 2023, 20:26

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил недовольство отсутствием реакции от западных стран на голод в секторе Газа.
Он отметил, что нынешняя ситуация, которая разворачивается в Газе противоречит общепринятым правам человека. Местные жители не могут получить базовый набор жизненноважных товаров, таких как продовольствие, медикаменты, вода. К тому же, в регионе отключена электроэнергия и водопровод. 

Эрдоган сетует на молчание Запада. Он заявил, что не понимает отсутствия реакции и принятия каких-то решений касаемо сложившейся ситуации.

Ранее президент Турции заявлял, что добиться мира на Ближнем Востоке можно только после принятия независимости Палестины.

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#реджеп тайип эрдоган
#турция
#сектор газа
#жители
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Законопроект о сохранении детского пособия при выходе на работу внесен в Госдуму
12 октября 2023, 20:20

Фото: istockphoto/PeopleImages

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, согласно которому родители смогут сохранить за собой право на получение пособия по уходу за ребенком, если они вышли на работу до достижения ребенком возраста полутора лет.
В пояснительной записке уточняется, что если тот, кто получает детское пособие, выходит на работу раньше, чем ребенку исполнится полтора года, он должен продолжать получать указанную выплату. Это касается также и удаленной работы, неполного рабочего дня, если он работает у другого работодателя или решил продолжить обучение.

Настоящий законопроект разработан с целью материальной поддержки родителей, которые работают, а также для того, чтобы стимулировать их к досрочному выходу на работу из отпуска по уходу за ребенком.

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#пособие
#обучение
#законопроект
#ребёнок
#работа
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В столице Франции стартовала акция в поддержку Палестины
12 октября 2023, 20:02

Фото: istockphoto.com/jazzmxx

В Париже началась акция в поддержку Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом, акция населения проходит несмотря на введённый префектурой запрет.

Сообщается, что несколько сотен человек собрались с флагами Франции и Палестины на Площади Республики в Париже. Многие скандируют лозунги в поддержку палестинцев, а на плакатах у пришедших виднеются надписи «Остановите Израиль».

При этом, вокруг место собрания людей дежурит полиция.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 октября, состоится заседание Совета Безопасности ООН по вопросу палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН.

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#израиль
#акция
#палестина
#франция
#население
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Haaretz: Глава Пентагона Остин посетит Израиль 13 октября
12 октября 2023, 19:55

Фото: РИА Новости/Стрингер

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин, вероятно, посетит с визитом Израиль. Планируется, что глава Пентагона приедет в Тель-Авив в пятницу, 13 октября.
Об этом сегодня, 12 октября, сообщило израильское издание Haaretz. Других подробностей предполагаемого визита высокопоставленного американского военного не приводится. В американских СМИ информации на эту тему пока не было.

12 октября в Тель-Авиве прошли переговоры Госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Израиля Биньямина Нитаньяху. Глава израильского правительства поблагодарил представителя администрации Вашингтона за безоговорочную поддержку его страны. В свою очередь Блинкен приобнял Нитаньяху, крепко пожал ему руку и заверил, что США «никуда не уйдут».

Сам глава Пентагона ранее заявил, что Соединенные Штаты не ставили Израилю никаких условий для предоставления военной помощи. Он пояснил, что в ЦАХАЛ служат опытные военные и они сами способны ограничить себя во время вооруженного конфликта.

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#сша
#израиль
#военные
#сми
#страны
#блинкен
#переговоры
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Заседание СБ ООН по конфликту Израиля и Палестины состоится в пятницу
12 октября 2023, 19:47

Фото: istockphoto.com/Askolds

В пятницу, 13 октября, состоится заседание Совета Безопасности ООН по вопросу палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН.
Ранее сообщалось, что представители ООН рассказали о разрушениях и жертвах в секторе Газа, спустя пять дней после начала войны. Более 2,5 тысяч домой полностью разрушены, около 23 тысяч повреждены настолько сильно, что в них больше нельзя жить. В секторе Газа без крыши над головой остались более 338 тысяч человек, некоторые были вынуждены покинуть свои жилища в страхе попасть под непрекращающиеся обстрелы. При этом, 12 сотрудников ближневосточного агентства ООН для палестинских беженцев были убиты.

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#оон
#израиль
#палестина
#политика
#безопасность
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Египет потребовал создания коридоров безопасности для доставки гумпомощи в сектор Газа
ALA: Египет требует коридоры безопасности для помощи в Газу под гарантии США
12 октября 2023, 19:46

Фото: iStock/Diy13

Египет потребовал от США дать гарантии на создание коридоров безопасности для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом сообщает телеканал Al-Arabiya.
На фоне военного столкновения Израиля и Палестины, Египет потребовал создания коридоров безопасности под гарантии США. По ним будет осуществляться доставка продовольствия, медикаментов и всего необходимого для местных жителей.

Ранее сообщалось, что Израиль и Египет пришли к совместному решению о создании коридора для безопасной эвакуации иностранных граждан из сектора Газа. Однако, как пишет Telegram-канал Readovka, такая выборочная помощь крайне несправедлива по отношению к палестинцам, населяющим эту территорию и вынужденным ни одно десятилетие терпеть эгоизм политиков с обеих сторон конфликта. 

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#израиль
#сектор газа
#египет
#сша
#гуманитарная помощь
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