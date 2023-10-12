Политолог Шорников: Молдавия готовится воевать с Россией

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Молдавские власти практически ведут подготовку к вооруженному конфликту с Москвой. Такое мнение высказал директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
Накануне, 11 октября, президент Молдавии Майя Санду на брифинге после заседания Высшего совета безопасности рассказала, что расходы на оборону будут увеличены, а партнерство с США станет основой концепции безопасности. Также она назвала Россию основной угрозой безопасности, впрочем, не приведя никаких доказательств.
Комментируя эти громкие высказывания для РИА Новости, Игорь Шорников напомнил, что одной из главных целей Санду всегда было вытеснение российских военных сил из региона. Об этом она прямо заявила после победы на выборах. То же, что молдавский президент делает сейчас, является прямой подготовкой республики к вооруженному конфликту с Москвой, считает политолог.
Он уверен, что объявление России главной угрозой безопасности и подчеркивание стратегического партнерства со странами НАТО — это разрушение декларации о нейтральном статусе Молдавии и подведение видимости правовой базы под силовое воздействие на российских миротворцев в Приднестровье. Если концепция стратегии национальной безопасности, в которой Россия объявляется врагом, будет утверждена парламентом, то путь к вооруженному конфликту двух стран будет открыт, заключил политолог.
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Комментируя эти громкие высказывания для РИА Новости, Игорь Шорников напомнил, что одной из главных целей Санду всегда было вытеснение российских военных сил из региона. Об этом она прямо заявила после победы на выборах. То же, что молдавский президент делает сейчас, является прямой подготовкой республики к вооруженному конфликту с Москвой, считает политолог.
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Александр Бойцов