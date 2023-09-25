Политолог Светов: Финляндии невыгодна сильная Россия

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Политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что Финляндии нужна слабая Россия.
Так он объяснил слова главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что западные санкции против РФ нацелены в том числе на простых российских граждан.
Политолог и специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов, в свою очередь, подчеркнул, что подобное русофобское отношение финнов вызвано информацией местных СМИ, а также страхом возвращения Финляндии России.
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«Финляндия говорит о том, что ей невыгодна сильная Россия. 80 лет было выгодно выстраивать отношения, а теперь невыгодно. Им нужна слабая Россия. Ну, Россия слабой не будет, а как вы будете, непонятно», — прокомментировал в беседе с RT Светов.
«Никто не дал Финляндии больше, чем Россия. А долгая обработка информационная всегда делает своё дело. У меня много знакомых в Финляндии, раньше они тесно сотрудничали с нами, женились на русских, и т.д. Но сейчас они жестко настроены против России. И это люди среднего класса… Это говорит о том, что финны очень подвержены реагированию на публикации в СМИ, чья риторика выстроена, в принципе, антирусски», — пояснил в беседе с «Царьградом» Михайлов.
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Мелисса Тимофеева