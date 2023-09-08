Политолог Светов: На G20 интересы РФ и Китая обязательно будут представлены

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Политолог Юрий Светов заявил, что на саммите G20 интересы России и Китая будут представлены и без присутствия лидеров стран.
«Интересы России и Китая непременно будут представлены на данном мероприятии. Традиционно позицию Москвы будет отстаивать глава МИД РФ Сергей Лавров. Вместе со своим китайским коллегой премьером Ли Цян он постарается заблокировать любые решения, которые будут иметь антироссийский характер», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в индийский Нью-Дели для участия в саммите G20. Так, самолёт Лаврова приземлился в аэропорту индийской столицы. Он будет возглавлять российскую делегацию на «большой двадцатки» по поручению российского лидера Владимира Путина.
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