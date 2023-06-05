Политолог Светов назвал пустыми словами заявление Риттера о ненависти НАТО к Зеленскому

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«Непонятно, откуда у Риттера такая информация. Это всё пустые слова. Не стоит реагировать на эту чушь, даже если она отвечает нашим представлениям о расколе в НАТО», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
До этого Скотт Риттер заявил, что надежды президента Украины Владимира Зеленского на вступление в НАТО иллюзорны, потому что Запад в тайне ненавидит и не уважает Зеленского. По его мнению, украинский лидер живет в вымышленном мире и не понимает истинного отношения к нему западных партнёров.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский врёт о потерях на фронтах. Как передают argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, по мнению Соскина, украинскому лидеру не удастся скрыть от Вашингтона большие потери живой силы, танков и прочего вооружения при попытке наступления 4 июня на южном участке фронта.