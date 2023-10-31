Политолог Светов объяснил проблему обеспечения Украины Штатами

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Политологом Юрий Светов заявил, что финансирование Украины со стороны США не прекращено и будет продолжаться и далее.
А проблема финансирования Киева, по словам эксперта, возникла и-з-за того, что президент США Джо Байден пытался добиться выделения совместного бюджета на Украину, Израиль и Тайвань.
При этом, он призвал не обращать внимание на высказывания различных украинских политиков о том, что Киеву сокращают выплаты. Специалист считает, что такие высказывания направлены на то, чтобы спровоцировать Запад давать больше денег.
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«Всё упирается в Конгресс. Они готовы безоговорочно поддержать Израиль, а по отношению к Украине были сомнения. Сейчас общий законопроект пытаются раздробить. Но это вовсе не означает, что финансирования не будет. Деньги найдут и придумают варианты помощи», прокомментировал в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
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Мелисса Тимофеева