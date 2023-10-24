Политолог Светов объяснил заявление Трампа о краже чертежей обидой США

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Политолога Юрий Светов высказал мнение о том, что заявление экс-президента США Дональда Трампа о краше Россией чертежей ракет у Штатов вызвано обидой американцев на то, что РФ стала лидером в мире по производству гиперзвукового оружия.
«Американцам обидно признаться, что Россия сейчас является мировым лидером по производству гиперзвукового оружия. Они явно отстают от нас. В этом году у них были попытки проведения испытаний гиперзвуковых ракет, результаты которых не известны. Скорее всего, там была неудача, поэтому и ведутся подобные обсуждения. То, что говорит Трамп, — нормальное явление в политической борьбе. Им же надо как-то принизить наши достижения», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
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