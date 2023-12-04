Политолог Светов: США будут заставлять ЕС помогать Украине

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Политолог Юрий Светов заявил, что США, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине из-за огромной прибыли от оборонки, будут довлеть на Евросоюзом и заставлять его и далее помогать Киеву.
«Военно-промышленный комплекс занимает ведущее место для экономики США, поэтому Вашингтон будет стараться делать всё возможное, чтобы украинский кризис затянулся, а вместе с ним и боевые действия. И нет сил, которые могли бы противопоставить «оборонке» и суммам, которые она даёт. Схема, по которой будут действовать США, чтобы продолжать довлеть над странами Евросоюза в военно-политическом плане, — это усиление власти и выкручивание рук», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.По его мнению, при смене власти в США после выборов ситуация коренным образом не изменится.
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