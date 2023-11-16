Политолог Светов: «США не оставит без денег как Израиль, так и Украину»

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Политолог Светов объяснил, что принятие бюджета США без включения в него помощи Израиля и Украины было вызвано требованием законодательства.
«Сейчас они сделали так, чтобы средства шли без задержек во внутреннюю политику. А после уже будут решать, как распределять деньги во внешнюю политику. Израиль будут спонсировать однозначно, а вот с деньгами для Украины будет сложнее, так как Байден не хотел выделять им $62 млрд, о которых шла речь. Отсюда и возникал спор. Но США не оставит без денег как Израиль, так и Украину», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
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