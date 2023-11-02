Политолог Светов: США не позволят признать Израиль военным преступником

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Политолога Юрий Светов заявил, что США не позволят ООН признать удары Израиля по лагерю беженцев в секторе Газа военным преступлением.
По его словам, Штаты используют для защиты Израиля все рычаги давления в ООН.
Он подчеркнул, что доказательством такому выводу служит вся история конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее посол Израиля в Германии Рон Просор объявил о просьбе Иерусалима послать в Египет плавучие госпитали для пострадавших в секторе Газа.
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«Они никогда этого не признают. Если такого рода резолюцию попытаются вынести на обсуждение в Генеральной Ассамблее ООН, американцы подключат все свои возможности, чтобы ее заблокировать. Они наложат право вето, поставят ультиматумы», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
Ранее посол Израиля в Германии Рон Просор объявил о просьбе Иерусалима послать в Египет плавучие госпитали для пострадавших в секторе Газа.
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Мелисса Тимофеева