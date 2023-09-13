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Политолог Светов: США рассматривают визит Ким Чен Ына на «Восточный» как угрозу

13 сентября 2023, 17:55
Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Политолог Юрий Светов допустил, что США могут воспринимать визит лидера КНДР Ким Чен Ына на космодром «Восточный» как угрозу национальной безопасности Штатов.
«Цели Вашингтона совпадают с идеей Путина развивать Дальний Восток совместно с КНДР. И происходит столкновение интересов. Американцы боятся, что союз Москвы и Пхеньяна породит новый военный блок или поспособствует началу новых военных операций. А визит Ким Чен Ына на космодром рассматривают в США как особую угрозу нацбезопасности», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Он добавил, что США могут опасаться и того, что КНДР совместно с Россией будут запускать ракеты.


А председатель Русско-Азиатского Делового Совета (РАДС) Максим Кузнецов заявил, что встреча лидеров РФ и КНДР неслучайно проходила на космодроме. Он предположил, что Ким Чен Ын интересуется именно гражданскими запусками в космос.

«Их интересы связаны с ракетной программой околовоенного назначения. И в западных СМИ появлялась информация о том, что КНДР интересуют отдельные ракетные технологии и отдельные технологии серии атомных подводных лодок. Вероятно, эти две темы были ключевыми дискуссиями, а космодром «Восточный» предоставляет инфраструктуру для различных видов запусков. Это знаковое место на территории Дальнего Востока, которое показывает научно-технические достижения современной России», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Кузнецов.

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#россия
#космос
#встреча
#кндр
#запад
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Пашинян сообщил, почему Россия больше не может быть гарантом безопасности Армении
Пашинян: из-за ситуации на Украине Армения больше не может полагаться на РФ
13 сентября 2023, 17:06

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Россия больше не может быть гарантом безопасности Армении из-за конфликта на Украине. Об этом в интервью Politico заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Ранее президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума заявил, что Армения фактически признала суверенитет Азербайджана над Нагорным Карабахом. Также он уточнил, что продолжает общение с Пашиняном.

При этом премьер-министр Армении заявил, что, несмотря на сохраняющийся риск возобновления открытого конфликта с Азербайджаном, армянские власти не могут полагаться на Россию и считать её гарантом своей безопасности. Причиной этому, по словам Пашиняна, стало проведение специальной военной операции на Украине. 

Кроме того, политик заявил, что Армения стремится быть независимым государством. При этом, стране важно не оказаться в центре возможного конфликта между Западом и Востоком, Севером и Югом. 

Ранее Путин заявил, что российский мандат миротворцев продолжает работать на территории Нагорного Карабаха. 

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#армения
#россия
#безопасность
#украина
#сотрудничество
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Путин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию на Корейском полуострове
13 сентября 2023, 16:58

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Глава РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын, на встрече в России, обсудили непростую ситуацию на Корейском полуострове, об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Telegram-каналу SHOT.
По словам пресс-секретаря, Ким Чен Ын и Владимир Путин обменялись мнениями по поводу весьма непростой ситуации на Корейском полуострове.

Ранее министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что вопрос не в том, состоится ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, кто и в какое время ее начнет. По мнению Кан Сун Нама, со стороны Вашингтона и «марионеток в Республике Корея» исходит мания ядерной войны, которая превращает Корейский полуостров и Северо-Восточную Азию в новый очаг ядерной войны. 

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#россия
#кндр
#запад
#владимир путин
#ким чен ын
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Сенатор Климов о депортации руководителя Sputnik Молдова: «Очевидная показуха»
Сенатор Климов назвал показухой и хамством депортацию российского журналиста
13 сентября 2023, 16:43

Фото: istockphoto.com/butenkow

Зампред комитета Совфеда по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов назвал депортацию руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова хамством и очевидной показухой.
«Это очевидная показуха, рассчитанная, прежде всего, не на реальных хозяев нынешних руководителей Молдовы. Дана команда на обострение, и она выполняется. То, что касается способа выдворения, если я правильно проинформирован, это было сделано вне всякого соблюдения прав и свобод человека. Хамство в чистом виде, причём хамство целенаправленное и явно санкционированное», — отметил в беседе с RT Климов.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что депортация руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова является определённым актом зачистки всего русского в стране.

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#молдова
#журналист
#политика
#россия
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В Польше посчитают ущерб, понесённый из-за СССР во время Второй мировой войны
Замглавы МИД Мулярчик: Польша оценит потери из-за СССР в годы Второй мировой
13 сентября 2023, 16:35

Фото: iStock/delray77

В Польше начнётся оценка ущерба, понесённого по вине СССР в ходе Второй мировой войны с 1939 по 1945 годы. Об этом в интервью агентству PAP сообщил замминистра иностранных дел государства, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик.
Он уточнил, что 19 и 20 сентября в польском городе Прушкув состоится конференция, на которой официально начнёт работу группа, задачей которой является изучение понесённых Польшей потерь. В мероприятии примут участие учёных из Польши и других стран, в том числе и из Украины.

Мулярчик уточнил, что исследования затруднит положение Польши, в котором она оказалась после Второй мировой войны. Страна стала зависимой от Советского Союза.

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#польша
#вторая мировая война
#ущерб
#ссср
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В Киеве сделали вывод о желании Зеленского убивать украинцев
Соскин: Зеленский препятствует мирным переговорам по Украине
13 сентября 2023, 16:25

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно отказывается отказывается от мирных переговоров с Россией, такое заявление сделал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
Ранее Владимир Путин заявил, что если США уверены, что Украина готова к переговорному процессу, пусть они отменят указ украинского лидера Владимира Зеленского, который запрещает вести переговоры с Россией.

«Путин говорит, давайте начинать переговоры, то есть не начинает переговоры Зеленский о прекращении огня, то есть он хочет убивать украинцев дальше», - прокомментировал ситуацию Соскин. 

По мнению эксперта, именно ​Зеленскому наиболее выгодно продолжение украинского конфликта. В коррумпированной Украине военные действия приносят очень много денег, которые идут в карман к правительству. Смерти же десятка тысяч украинцев Зеленского ничуть не волнуют, подытожил Соскин.

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#военные
#владимир путин
#украина
#зеленский
#переговоры
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Председатель ООН Фрэнсис рассказал, исчезнет ли Генассамблея
Председатель ООН Фрэнсис: генассамблея не повторит судьбу Лиги Наций
13 сентября 2023, 16:11

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Председатель Генассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис считает, что организация не может исчезнуть, но признаёт существующие проблемы. Об этом сообщает РИА Новости.
Он выразил абсолютную уверенность в том, что ООН не повторит судьбу Лиги Наций.

При этом, он отметил, что организация сталкивается с рядом серьёзных проблем. В частности, некоторые страны недовольны тем, как ООН решает различные вопросы. Фрэнсис признал, что раньше ассамблея показывала действительно хороший результат, действуя решительно и, тем самым, решая проблемы и улучшая жизни. По ряду причин организация потеряла эту способность, уточнил собеседник РИА Новости.

В заключение председатель Генассамблеи ООН подчеркнул, что его задача на этом посту – вернуть организации статус мощной и уверенной в решении сложных проблем в интересах всех стран.

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#оон
#страны
#закрытие
#прогноз
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Депутат Водолацкий назвал зачисткой депортацию руководителя Sputnik Молдова
13 сентября 2023, 16:09

Фото: istockphoto.com/Nabil Kamara

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что депортация руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова является определённым актом зачистки всего русского в стране.
«Это уничтожение русского языка, лишение лицензий всего, что связано с русскими изданиями. Высылка представителей российского посольства, теперь дошли до тех, кто объективно освещают события внутри Молдовы. Санду и её свите не нравится правда, которую говорили представители Sputnik. Всё зачищается и уничтожается», — прокомментировал в беседе с RT Водолацкий.

Ранее Молдавия депортировала российского журналиста, руководителя Sputnik Молдова Виталия Денисова. По словам самого Денисова, ему даже не дали нормально собрать личные вещи и забрать домашних животных. Как передают argumenti.ru, журналисту запретили въезд в страну на 10 лет.

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#президент
#молдова
#журналист
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В США назвали проблему, которая может привести к войне с Россией
Херш: Проблемы в работе разведки США могут привести к конфликту с Россией
13 сентября 2023, 15:52

Фото: iStock/rarrarorro

Проблемы в работе разведывательных служб США могут привести к вооруженному конфликту с Россией, об этом заявил американский журналист Сеймур Херш в статье для издания Substack.
«Если это не остановить, (это) может привести недальновидный Белый дом к расширенной войне с Россией, которой никто не хочет», - прокомментировал ситуацию Херш.

Он также отметил, что разведслужбы США намеренно не предоставляют администрации Байдена «неудобные отчеты». По их информации, конфликт на Украине разворачивается в пользу Зеленского и его западных союзников. 

Ранее Херш заявил, что при нынешних темпах контрнаступления ВСУ, Киеву потребуется не менее 117 лет, чтобы вернуть контроль над утраченными территориями.

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#сша
#конфликт
#контроль
#всу
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Сивков: Россия может припугнуть Запад Северной Кореей
Сивков: Западу будет противостоять Россия, Китай и КНДР
13 сентября 2023, 15:32

Фото: kremlin

На космодроме Восточный спустя почти пять часов завершилась встреча российского и северокорейского лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына. Главы государств вместе осмотрели ракеты, провели переговоры в расширенном формате и тет-а-тет.
Как рассказал «Радио 1» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, визит Ким Чен Ына можно считать историческим. По его мнению, это будет способствовать сдержанности Запада в зоне азиатско-тихоокеанского региона.
«Встреча Путина и Ким Чен Ына – это историческое событие, которое меняет очень серьёзный геополитический уклад в мире. Теперь Западу понятно, что в случае, если он будет раскручивать конфликт на Востоке, в зоне азиатско-тихоокеанского региона, ему будет противостоять не только Китай и Россия, но и КНДР», — сказал Сивков.
Военный эксперт также подчеркнул, что КНДР обладает огромным военным потенциалом и решительностью.
«Если лидеры Китая и России — люди весьма взвешенные и сдержанные, то КНДР может пойти на самые решительные шаги, и это заставит Запад быть более осторожным в этом регионе», — заключил Сивков.
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#россия
#китай
#кндр
#запад
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#ким чен ын
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