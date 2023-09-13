Политолог Светов: США рассматривают визит Ким Чен Ына на «Восточный» как угрозу

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Политолог Юрий Светов допустил, что США могут воспринимать визит лидера КНДР Ким Чен Ына на космодром «Восточный» как угрозу национальной безопасности Штатов.
«Цели Вашингтона совпадают с идеей Путина развивать Дальний Восток совместно с КНДР. И происходит столкновение интересов. Американцы боятся, что союз Москвы и Пхеньяна породит новый военный блок или поспособствует началу новых военных операций. А визит Ким Чен Ына на космодром рассматривают в США как особую угрозу нацбезопасности», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.Он добавил, что США могут опасаться и того, что КНДР совместно с Россией будут запускать ракеты.
«Их интересы связаны с ракетной программой околовоенного назначения. И в западных СМИ появлялась информация о том, что КНДР интересуют отдельные ракетные технологии и отдельные технологии серии атомных подводных лодок. Вероятно, эти две темы были ключевыми дискуссиями, а космодром «Восточный» предоставляет инфраструктуру для различных видов запусков. Это знаковое место на территории Дальнего Востока, которое показывает научно-технические достижения современной России», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Кузнецов.Читайте также:
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