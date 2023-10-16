Политолог Светов: Суверенитет РФ — гарантия того, что нас невозможно подавить

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Политолог Юрий Светов заявил, что гарантия России обеспечивает тот факт, что ни одна страна не сможет совершить нападение на нашу страну.
Он отметил, что ожидания президента США Джо Байдена по поводу России оказались провальными, поскольку даже за последние несколько лет наша страна очень сильно изменилась и стала сильнее.
А военный политолог, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя слова Джо Байдена об объединении России и Европы для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, заявил, что все высказывания Байдена, в том числе, касающиеся и нашей страны, являются в каком-то смысле предвыборной гонкой.
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«Президент России постоянно подчеркивает, что учёные и инженеры должны слушать то, о чём говорят участники СВО, внимательно изучать их предложения по использованию оружия и боеприпасов. Мы приобрели опыт, который отсутствует у американцев. Суверенитет России — это гарантия того, что ни у США, ни у других стран не получится нас подавить. Мы ни на кого не рассчитываем и ни от кого не ждём помощи. Мы готовы сами себя защищать и имеем для этого достаточно возможностей», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.
«Но в данном случае идёт борьба за президентский портфель, а в этом президентском портфеле тоже есть технологии, которые обеспечивают победу», — сказал в беседе с «Царьградом» Кошкин.
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Мелисса Тимофеева