Политолог Светов: У США есть опасения по проекту о передаче Украине активов РФ

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Политолог Юрий Светов заявил, что хотя комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, у американцев всё равно есть ряд опасений по этому поводу.
«Это решение принял комитет конгресса, ещё предстоит дальнейшая процедура. Конечно, они активно ищут возможность забрать наши активы. Но опасения здесь два: первое, что другие страны, глядя на то, как обращаются с российскими деньгами, подумают, а надо ли хранить свои деньги в США или в ЕС? Второе: наши ответные меры. Если начнут изымать наши деньги, начнём мы изымать», — пояснил в беседе с RT Светов.
При этом, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на это отметил, что Россия проработает ответные меры в случае отъёма своих активов на Западе.
«РФ проработает ответ на возможный отъем своих активов на Западе, он вряд ли будет зеркальным, но защитит интересы Москвы», — приводит argumenti.ru со ссылкой на ТАСС слова Пескова.
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Мелисса Тимофеева