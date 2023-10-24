Политолог Ткаченко: «Никто запрещать нашим кораблям ходить по Балтике не будет»

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Эксперт клуба «Валдай» профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко заверил, что никто не сможет запретить российским кораблям ходить по Балтике, поскольку за этим могут последовать негативные для всех последствия.
Так, по его словам, при запрете Балтики для российских кораблей наша страна может разорвать дипломатические отношения или даже объявить войну.
При этом, он отметил, что пока ничего экстраординарного нет, поскольку в Чёрном море, например, нас также окружают либо страны НАТО, либо недружественные нам государства, но ничего страшного не происходит.
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«В феврале-марте 2022 года рассматривался вопрос введения бессрочных военных учений в территориальных водах Латвии и Эстонии. Но уже тогда Россия дала понять, что она это терпеть не будет. И это будет объявлением войны, полным разрывом отношений с вооружённым прорывом нашего флота в открытую воду. Поэтому никто запрещать нашим кораблям ходить по Балтике не будет», — заявил в беседе с NEWS.ru Ткаченко.
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Мелисса Тимофеева