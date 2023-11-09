Политолог Трухачёв объяснил отказ Словакии отправлять Украине партию боеприпасов

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Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв заявил, что отказ властей Словакии отправлять Украине новую партию боеприпасов может быть вызван тем, что стране просто нечего отправлять.
«Словакии уже нечего передать Украине, и эти суммы, которые предыдущее правительство думало направить на это, уже просто изымались из других статей бюджета. Поэтому расклад это меняет мало, разве что Словакия перестанет надрываться и изымать деньги из других статей собственного бюджета», — прокомментировал в беседе с RT Трухачёв.
Он также добавил, что несмотря на некоторые разногласия стран ЕС по поводу поставок вооружений Украине, западные государства продолжат давать украинским властям оружие.
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