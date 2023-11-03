Политолог Ципис: Израиль пытаются взять в кольцо

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Израиль пытаются взять в кольцо и втянуть в гражданскую войну между Саудовской Аравией и Ираном. Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис.
По словам эксперта, на востоке западной реки Иордан организовались ячейки «ХАМАСа» и «Исламского Джихада»*, на северной границе с Ливаном находится группировка «Хезболла», на юге — «ХАМАС» в секторе Газа, а теперь открывается фронт в направлении Красного моря.
Сейчас крылатые баллистические ракеты со стороны Йемена Израиль сбивает с помощью ПВО над Красным морем. Однако не исключено, что в будущем на страну могут напасть с других территорий.
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«Поскольку расстояние между Йеменом и Израильским побережьем Красного моря довольно внушительное, то они [йеменские хуситы] используют баллистические ракеты, которые поставляет им Иран. Также они используют беспилотники-самоубийцы дальнего действия. Нагруженные взрывчаткой, они могут пролететь только в одну сторону и там взорваться», — сказал Саймон Ципис.
«“Йеменские хуситы”, то есть фактически группировки иранских прокси, находятся не только в Йемене, — они рассеяны практически по всему Ближнему Востоку, по всему Персидскому заливу и Аравийскому полуострову. Поэтому, возможно, что мы увидим пуск беспилотников с территории намного ближе, чем Йемен», — добавил собеседник.* организация признана экстремисткой и террористической и запрещена в России
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Екатерина Шмакова