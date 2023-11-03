Политолог Ципис: Израиль пытаются взять в кольцо

У Частной военной компании «Вагнер» не может быть планов в Сирии, так как такой группы де-факто не существует. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал статью Wall Street Journal. В материале говорится, что Соединенные Штаты переживают по поводу представителей «Вагнера», находящиеся в Сирии и могут передать зенитно-ракетные комплексы группировке «Хезболлах». Об этом сообщает РИА Новости.