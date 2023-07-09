Политолог Ванханен: в кризисе с Финляндией РФ захочет оставить последнее слово за собой

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Финский политолог Хенри Ванханен считает, что кризис в дипломатических отношениях между Финляндией и Россией мог бы сподвигнуть Хельсинки к рассмотрению вопроса о закрытии российского консульства на Аландских островах, сообщает издание Ilta-Sanomat.
Специалист предполагает, что обстановка может принять нежелательный оборот для Финляндии. Он отмечает, что финское генеральное консульство в Санкт-Петербурге находится в равноценном статусе с генеральным консульством России в Турку. В этой связи, симметричной реакцией было бы закрытие консульства в Турку, по его мнению.
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Артем Кузьмин