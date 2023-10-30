Политолог Васильев допустил отказ в помощи Украине со стороны США

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Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил, что США могут отказать Украине в помощи, поскольку обострилась ситуация на Ближнем Востоке.
«Штаты могут отказать в помощи Украине. Во-первых, сейчас непонятная ситуация на Ближнем Востоке, и Израиль готов идти до конца. Не исключено, что на Ближнем Востоке может начаться такая же война, как в Афганистане, потом в Ираке и опять в Афганистане, на которую ушло $5-6 трлн», — пояснил в беседе с Pravda.Ru Васильев.
По его словам, при дальнейшем обострении ситуации на Ближнем Востоке США не позволят себе потерять Израиль и пренебрегут Украиной.
В то же время президент Американского университета в Москве, издатель журнала «Новый Континент» Эдуард Лозанский высказал мнение о том, что в нынешней ситуации США продолжат помогать Украине, но в меньших объёмах. В беседе с argumenti.ru он отметил, что новый глава нижней палаты американского парламента Майкл Джонсон постарается разделить выделенную помощь на поддержку Украины, а, кроме этого, ещё и на Израиль, наращивание военной мощи Вашингтона в Тихом океане и средства для повышения безопасности на южной границе США.
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