Политолог Васильев: Если республиканцы найдут компромат, Байдена могут снять с выборов

Фото: сайт Кремля
Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев заявил, что демократы могут подтолкнуть действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена отказаться от участия в выборах в 2024 году, если республиканцам удастся найти на него необходимый компромат для начала импичмента. Об этом пишет РИА Новости.
«Есть два момента: одно дело — начать процесс импичмента, другое — довести его до заключительной стадии, смысл которой состоит в том, что соответствующая документация будет вынесена уже за пределы палаты представителей и направлена в сенат США», — цитирует агентство слова собеседника.
По мнению Васильева, парламентарии близки к обнаружению такого компромата на американского лидера, а процесс сбора информации уже запущен.
Читайте также:
В США рассказали о сроках начала расследования об импичменте Байдену
Байден призвал покончить с белым превосходством в США
Американист Рогулёв объяснил, почему импичмент Байдену не состоится
Диана Аванесян