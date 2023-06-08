Политолог Васильев: «Вопрос космических войн как никогда актуален»

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Политолог Васильев прокомментировал проблему противостояния держав в освоении космоса
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил об актуальности проблем освоения космоса странами мира, подчеркнул, что эта тема всегда была в центре внимания США.
Ранее китайские ученые представили первую собственную карту всей поверхности Марса, данные для нее собраны космическим аппаратом «Тяньвэнь-1». А до этого сверхтяжелая ракета Starship Илона Маска взорвалась сразу после взлета. Первая степень не смогла вовремя отделиться. Корпорация Илона Маска SpaceX смогла отправить в космос 120-метровую сверхтяжелую ракету Starship, но воздушный корабль закрутился и взорвался, он пережил «быстрый внеплановый демонтаж».
«США соперничали сначала с СССР, а потом с Россией в области освоения космоса. К этому «классическому» противостоянию добавился Китай. Сейчас, по логике ведения боевых действий, если что-то не получается на земле, то можно перенестись в другую плоскость, поэтому вопрос космических войн как никогда актуален», – прокомментировал ситуацию в беседе с «Абзацем» Васильев.
Мелисса Тимофеева