Политолог Ведруссов назвал НАТО организацией позавчерашнего дня

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Политолог Александр Ведруссов высказал мнение о том, что НАТО теряет свою актуальность как организация, поэтому уже к концу десятилетия она и вовсе может прекратить своё существование.
Он добавил, что Украина в том числе и по этой причине не сможет вступить в Североатлантический альянс.
Он добавил, что вопрос существования НАТО был поставлен ещё со времён окончания холодной войны.
Кроме того, бывший депутат финского парламента Ано Туркиянен заявил, что Финляндия может покинуть НАТО из-за недовольства обычных людей.
Он напомнил, что кроме Финляндии покинуть блок в необозримом будущем могут Венгрия, Греция, Болгария.
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«Если не рассматривать сценарии, что прилетят инопланетяне или поменяются полюса Земли, то Украина в НАТО не будет никогда. НАТО — организация позавчерашнего дня. Она теряет актуальность по мере перемещения внимания на Китай, Юго-Восточную Азию. Далеко не нулевая вероятность, что к концу десятилетия не будет НАТО», — заявил в беседе с Pravda.Ru Ведруссов.
Кроме того, бывший депутат финского парламента Ано Туркиянен заявил, что Финляндия может покинуть НАТО из-за недовольства обычных людей.
«Многие жители Суоми очень недовольны тем, что не спросили их мнения по поводу вхождения в НАТО. Их недовольство растёт, и я думаю, что при определённых условиях Финляндия может бросить всё и выйти из состава НАТО», — прокомментировал ситуацию в беседе с «Царьградом» главный редактор информационного портала ANNA NEWS полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Он напомнил, что кроме Финляндии покинуть блок в необозримом будущем могут Венгрия, Греция, Болгария.
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Мелисса Тимофеева