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Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что прямо сейчас начинается процесс деконсолидации Европейского содружества. Об этом сообщает Царьград.
По мнению политолога, единая ранее позиция стран Европы в отношении поставок киевскому режиму начинает рушиться с бывших социалистических государств.
Он подчеркнул, что показатель начавшейся деконсолидации будет становиться огромной тенденцией, которую будет заметна в ближайшее время.
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«За Европейским содружеством будет разрушено и Трансатлантическое единство. С падением Трансатлантического единства падёт Америка. Поэтому это пока первая ласточка. Понятно, из-за того, что оппозиционная партия пришла к власти в Словакии, Америка не рухнет», — цитирует Ярошенко Царьград.
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Екатерина Коршунова