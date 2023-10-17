Политолог Ярошенко объяснил выгоду США в палестино-израильском конфликте

Фото: istockphoto.com/rarrarorro
Политолог Алексей Ярошенко заявил, что президенту США Джо Байдену выгоден палестино-израильский конфликт, поскольку при включении Штатов в него напрямую это может помочь нынешнему американскому лидеру остаться в кресле главы государства.
«Американское общество, скорее всего, не захочет выбирать другого президента в разгар конфликта, в котором они напрямую участвуют. Как показывает предыдущий опыт, плохие президенты, даже непопулярные в разгар военного конфликта не отстранялись от власти. Поэтому для Байдена включение в палестино-израильский конфликт очень важно с точки зрения грядущих выборов», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Ярошенко.Читайте также:
Начало наземной операции Израиля в секторе Газа связали с приездом Байдена
Daily Mail: Брат Байдена потратил полученные обманом $125 тысяч на футбол
В США обратились к Байдену из-за ситуации на Украине
Мелисса Тимофеева