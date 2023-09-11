Политолог Зеленков: Путина никто не может арестовать из-за иммунитета

Фото: kremlin
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил арест своего российского коллеги Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. Однако решение об аресте главы РФ будет принимать суд, а не правительство страны.
Однако доктор политических наук, профессор, директор научно-образовательного центра Московского государственного областного университета, военный эксперт Михаил Зеленков уверен, что лидер Бразилии был вынужден выступить с таким заявлением из-за давления. В беседе с «Радио 1» он рассказал, что Путина не могут арестовать из-за его дипломатического иммунитета.
Эксперт подчеркнул, что Владимир Путин редко стал посещать саммиты и другие международные встречи, чтобы «не подставлять» представителей этих стран.
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«Это обыкновенное заявление, чтобы немного снять с себя нападки. Вероятно, не президента оказали давление либо внутри страны, либо со стороны США. Дело в том, что согласно международным нормативным документам, на любого главу государства распространяется дипломатический иммунитет, где бы он не находился. Кроме того, действия Международного уголовного суда (который выдал ордер на арест Владимира Путина, — прим. Ред.) не распространяется на страны, которые не ратифицировали данную конвенцию. Её не ратифицировала ни Россия, ни Бразилия», — сказал Зеленков.
«Они же не наши родные братья и сёстры, они лавируют между Россией, США, Китаем, Индией, поэтому Путин мог поехать на G20, но не поехал, чтобы не подставлять Моди (Премьер-министр Индии, — прим. Ред.) в первую очередь. Путин приедет и уедет, его никто там не тронет, это ежу понятно. Но после этого могут быть определенные нападки на президента той страны, которую посетит глава России, потому что многие страны во многом зависят от импорта и экспорта США», —отметил политолог.Читайте также:
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Екатерина Шмакова