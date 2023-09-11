Политолог Зеленков: Путина никто не может арестовать из-за иммунитета

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва допустил арест своего российского коллеги Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году. Однако решение об аресте главы РФ будет принимать суд, а не правительство страны.