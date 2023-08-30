Политолог Журавлев: Залужный может стать претендентом на пост президента Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский наверняка выиграет выборы в 2024 году, если они состоятся, однако ему может составить потенциальную серьёзную конкуренцию нынешний главком Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог Дмитрий Журавлёв
«Зеленский вполне может выиграть президентские выборы, но популярность его это, скорее всего, не увеличит. С другой стороны, это может повысить его легитимность», — говорит политолог.При этом эксперт считает, что в условиях военного положения к власти вместо политиков может прийти армия, и в этой связи как достаточно серьёзный конкурент Зеленскому может рассматриваться нынешний главком Вооружённых сил Украины — Валерий Залужный. По мнению Журавлёва, военное положение «даже психологически оправдывает такую возможность».
В свою очередь, испанская газета Pais сообщала, что украинские власти могут пойти в обход законодательства и провести президентские выборы, пока популярность Зеленского окончательно не упала. В издании подчеркнули, что власти могут внести поправки в законодательство, а также потребовать у Запада дополнительное финансирование на организацию выборов.
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