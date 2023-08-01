Политолог Журавлёв: ДЭГ поможет вернуть интерес и доверие к выборам

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Дистанционное электронное голосование поможет вернуть интерес к выборам. Такое мнение высказал «Радио 1» политолог, научный руководитель института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлёв.
«ДЭГ поможет вернуть интерес к выборам, особенно у молодых избирателей, отвыкших от бумажного мира. Я преподаю и вижу, что для моих студентов ДЭГ интереснее, чем на бумажном носителе. Для них это своего рода квест», – поделился наблюдениями Журавлёв.Другое преимущество нового способа голосования – это удобство, особенно для такого большого региона, как Московская область.
«ДЭГ неоднократно использовалось, например, в Москве. Что касается Подмосковья, то его население меньше, а площадь больше. И здесь вопрос не только в интересе, но ещё и в удобстве. В начале сентября далеко не все вернутся в города с дач. Легче проголосовать с сотового телефона, тем куда-то ехать, особенно если вы находитесь в отпуске», – сказал собеседник «Радио 1».К тому же, по мнению Журавлёва, предпочтение ДЭГ при голосовании говорит о доверии людей власти.
«Мне не раз приходилось слышать от некоторых политиков и политологов, что с помощью ДЭГ голосуют исключительно сторонники власти. Но это абсолютно ошибочное утверждение. Просто сторонники власти доверяют этой власти и именно поэтому голосуют так. Они верят, что, если они нажали эту кнопку, то их голос услышат. И нам важно эту веру распространить», – заключил политолог.Выборы в Московской области в 2023 году будут проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября. В это время состоятся выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на портале «Госуслуги» до 4 сентября.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская