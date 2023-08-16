Политолог Журавлёв назвал уникальным и эффективным подмосковный способ информирования избирателей

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов
Организовав в Подмосковье подомовые обходы в преддверии Единого дня голосования, власти региона пошли по пути максимального информирования граждан о предстоящих выборах. Такое мнение высказал «Радио 1» политолог, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве Дмитрий Журавлёв.
В Московской области с 7 августа началось адресное информирование избирателей о выборах губернатора. Их проводят специально подготовленные члены участковых избирательных комиссий.
Журавлёв отметил трудоёмкость и вместе с тем эффективность такого способа работы с избирателями.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Он будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.
Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос.
ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего. В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
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«Московская область выбрала наиболее трудоёмкий путь, далеко не везде такое бывает. Регион пошёл путём максимального информирования с помощью дополнительных усилий членов избирательных комиссий. Где-то вешают объявления, где-то печатают информацию в газетах, кидают в почтовые ящики адреса избирательных участков. Если это федеральные выборы, используют федеральные теле- и радиоканалы. Но вот чтобы ходили по квартирам – такое бывает далеко не везде», – пояснил политолог.
«Представляете себе масштаб? Две – три недели люди будет работать, как на заводе. Это скорее уникальная, чем общедоступная технология. Зато все граждане будут знать о своих правах и обязанностях, касающихся выборов, – куда нужно прийти и что именно нужно сделать», – сказал собеседник «Радио 1».Ранее в Мособлизбиркоме поясняли, что члены УИК должны иметь при себе удостоверение, бейдж с номером участковой избирательной комиссии, сумку с надписью «Избирательная комиссия» и информационные буклеты. Тем, кого не оказалось дома, сотрудники участковых комиссий оставляют на дверной ручке листовку с информацией о выборах.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Он будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.
Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос.
ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего. В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
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В Подмосковье стартовала агитация перед Единым днём голосования
Лора Луганская