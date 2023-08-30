Политолог Журавлёв объяснил «присвоение Китаем» части территорий РФ

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Политолог Дмитрий Журавлёв заявил об определённом умысле китайских картографических служб, которые включили территорию России в состав КНР на картах мира.
«Это некий умысел. Китай — очень организованная страна. Не может быть такого, чтобы картографическая служба сама решила поменять границу КНР. Думаю, что это пробный шар. Когда-то Китай претендовал на всю Восточную Сибирь и публиковал карты, где она закрашена в цвета КНР. Сейчас в условиях СВО китайцы проверяют нас на прочность», — высказал мнение в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлёв.
До этого в Китае выпустили официально утверждённые географические карты, на которых часть территорий России присоединена к КНР. Telegram-канал «Китайская угроза» указывал, что Китай «присвоил себе» Большой Уссурийский остров, официально разделённый пополам между Россией и КНР. На новых картах вся территория острова обозначена как часть Китая.
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