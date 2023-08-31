Политолог Журавлёв: подмосковные избиратели могут предпочесть ДЭГ голосованию на участке

Фото: Мособлизбирком
Воспользоваться дистанционным электронным голосованием на предстоящих выборах может больше подмосковных избирателей, чем традиционно прийти на участки. Такое предположение высказал «Радио 1» политолог, научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве Дмитрий Журавлёв.
«ДЭГ – это не только удобно, но и позволяет решить проблемы, которые не возникают в той же Москве, где больше плотность транспортной сети, где всё в шаговой доступности. Конечно, остаётся и возможность проголосовать традиционным способом – на избирательном участке. Но думаю, что этот способ будет меньше востребован, чем электронное голосование. Человек всегда ищет удобство и выбирает то, что ему удобнее», – сказал политолог.Журавлёв назвал вполне закономерным то, что избиратели Московской области подали больше всего заявлений на участие в ДЭГ среди жителей российских регионов, где в сентябре пройдут выборы.
«Меня это не удивляет. Во-первых, в регионе высокий уровень цифровизации жизни, быта отдельного человека. Люди легко к этому адаптируются. Во-вторых, у Подмосковья очень большие размеры – больше, чем у Москвы. В столице не все явно заинтересованы в такой форме голосования. Если ты находишься на своём огороде, ты далеко от своей квартиры», – пояснил собеседник «Радио 1».В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября.
Подать заявление на дистанционное электронное голосование на выборы в Подмосковье, а также отозвать его, можно до 23:59 4 сентября. Для участия в ДЭГ избирателям необходимо подать заявление через портал госуслуг.
Далее следует дождаться решения. В личный кабинет госуслуг придёт уведомление о результате рассмотрения заявления. Результат «Учтено ЦИК России» означает, что статус участника ДЭГ подтверждён.
В дни голосования нужно авторизоваться на портале ДЭГ с помощью учётной записи госуслуг, ознакомится с техническими условиями проведения ДЭГ, подтвердить свою личность и получить доступ к электронному бюллетеню.
Для желающих сохранится возможность прийти на избирательный участок и воспользоваться бумажными бюллетенями. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области.
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