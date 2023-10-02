Политологи осудили запрет на въезд авто с российскими номерами в Болгарию

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Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин и политолог Юрий Светов прокомментировали запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Болгарии, передает RT.
«Это уже произошло, а присоединение к этому Болгарии было делом времени. Ещё пара-тройка стран обязательно присоединится к этому безумию. Если Бог хочет кого-то наказать — он лишает его разума», — приводит слова Мухина RT.Политолог Светов выразил недоумение по поводу этого запрета, так как у РФ отсутствует сухопутная граница с Болгарией. По мнению Светова, как только страны Евросоюза получают приказ из Брюсселя, они не пытаются вникнуть в его суть, но при этом сразу же выполняют.
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