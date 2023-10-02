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Политологи осудили запрет на въезд авто с российскими номерами в Болгарию

Политолог Мухин: еще ряд стран могут ввести запрет на въезд российских авто
02 октября 2023, 15:43
Фото: iStock/djedzura

Фото: iStock/djedzura

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин и политолог Юрий Светов прокомментировали запрет на въезд автомобилей с российскими номерами на территорию Болгарии, передает RT.
«Это уже произошло, а присоединение к этому Болгарии было делом времени. Ещё пара-тройка стран обязательно присоединится к этому безумию. Если Бог хочет кого-то наказать — он лишает его разума», — приводит слова Мухина RT.

Политолог Светов выразил недоумение по поводу этого запрета, так как у РФ отсутствует сухопутная граница с Болгарией. По мнению Светова, как только страны Евросоюза получают приказ из Брюсселя, они не пытаются вникнуть в его суть, но при этом сразу же выполняют.


Напомним, Болгария со 2 октября ввела запрет на въезд машин с российскими номерами.

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США пожертвовали Украиной, чтобы избежать шатдауна
Шатдаун в США: причины, последствия, как удалось избежать
02 октября 2023, 15:49

Фото: iStock/rarrarorro

Пресс-служба Белого дома накануне запустила в социальной сети Х обратный отсчет до возможной приостановки работы федерального правительства США. Однако американский Сенат одобрил проект временного финансирования правительства, что отсрочило коллапс власти в ближайшие дни. Редакция «Радио 1» расскажет о причинах шатдауна, его последствиях и о том, стоит ли Украине ожидать финансовую помощь от США в дальнейшем.

Шатдаун правительства США


Шатдаун представляет собой приостановку работы федерального правительства. Он наступает тогда, когда конгресс не успевает в отведенный срок согласовать бюджет страны на новый финансовый год.
В сообщении пресс-службы Белого дома, опубликованного в социальной сети Х говорилось, что такое явление может поставить под угрозу важную помощь в области снабжения «женщин и детей страны». Возможность наступления шатдауна прокомментировал президент США Джо Байден. Он заявил, что приостановка деятельности правительства неприемлема, а разногласия сеют некоторые представители конгресса.

За несколько часов до наступления шатдауна, действующий американский лидер утвердил проект продления финансирования правительства страны на 45 дней. Он назвал предотвращение кризиса хорошей новостью и выразил надежду на то, что республиканцы поддержат предоставление помощи Киеву в дальнейшем.


Причины шатдауна в США


                                                                                                                 Фото:iStock/Sergey Dolgikh

Одной из причин, по которой члены конгресса США не смогли достичь договоренностей по бюджету страны на будущий год, стала финансовая помощь Украине, с предоставлением которой не согласны некоторые представители правительства. Прежде представители Республиканской и Демократической партии договорились о сокращении финансовой поддержки Украины. Несмотря на соглашение, в проект бюджета было внесено выделение Киеву 6 млрд долларов. Это стало причиной возникновения очередных разногласий, связанных с распределением бюджета страны.

Во время нахождения у власти действующего президента США Джо Байдена, угроза шатдауна возникала неоднократно.
 
 

Последствия для Украины


Издание Newsweek оценило последствия приостановки деятельности правительства США для Украины. По мнению авторов статьи, это может стать для киевских властей катастрофой. Шатдаун затронет все сферы деятельности правительства США, а также не позволит властям поддерживать Украину и выделять ей средства на военные нужды.  

По информации Politico, Пентагон не сможет заключать контракты с оборонной промышленностью и помощь Украине прекратится не только финансовая, но и военная.  


Джо Байден подписал закон о временном финансировании правительства США


                                                                                                                 Фото: сайт Кремля 

Американский президент Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней. Согласно документу, в этот период помощь Украине предоставляться не будет, сообщает пресс-служба Белого дома. Действовать закон о продлении финансирования правительства будет до 17 ноября.

Спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил, что несмотря на то, что финансовая помощь в документе о продлении финансирования американского правительства не предусмотрена, она может быть направлена, если будет принят отдельный соответствующий закон.

 


Как часто объявляли шатдаун в США?


Согласно статистике, опубликованной изданием The Washington Post, работа госструктур США приостанавливалась с 1982 года восемь раз. Периоды шатдауна в стране длились от трех дней до одного месяца. Авторы статьи пояснили, что впервые о возможности объявления шатдауна в США заявил генеральный прокурор США Бенджамин Сивилетти в 1980 году. Он был убежден, что правительственные учреждения не должны осуществлять свою деятельность, если для обеспечения их полноценной работы нет средств.


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#президент
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#страны
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Политологи рассказали, что значит для Запада победа Фицо на выборах в Словакии
Политологи Трухачев и Брутер: «Запад Фицо очень не любит»
02 октября 2023, 15:21

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказали, что значит для западных стран победа партии Smer Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии. Об этом сообщает RT.
Трухачёв отметил, что Западу «важно единство рядов», по этой причине политик, который заявляет о том, что хочет прекратить вооружение Киева и настроен на диалог с РФ — ​воспринимается ​недружественно.

«Фицо пророссийским не является. Он просто не является антироссийским, не более того. Он не собирается выходить из ЕС, из НАТО. Я бы не говорил о том, что именно он станет премьер-министром. К сожалению, у Запада есть возможности этому помешать. Особенно активно в этом поучаствует соседняя Чехия», — цитирует политика RT.

Политолог Брутер добавил, ​что на Западе Фицо очень не любят, так как он может время от времени мешать западной политике.

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«Мы вступаем в ЕС?»: Захарова сыронизировала на слова Бербок о расширении Евросоюза
Захарова сыронизировала на слова Бербок о расширении Евросоюза
02 октября 2023, 14:45

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что вскоре Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска.
«Или мы вступаем в ЕС, или она забыла добавить о необходимости развернуться на 360 градусов», - прокомментировала ситуацию Захарова в своем Telegram-канале.

Напомним, в феврале 2023 года Бербок, выступая на панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности, заявила, что Москва может осчастливить весь мир, развернувшись на 360 градусов.

«Если он (Владимир Путин) не изменит свою позицию на 360 градусов, то нет», - так Бербок ответила на вопрос, возможна ли ​обеспечить безопасность на ​Украине.

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Песков высказался на счет отказа США финансировать Украину
Песков: отказ США финансировать Украину - временное явление
02 октября 2023, 14:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ Вашингтона финансировать Киев временным явлением. Он уверен, что США продолжат принимать участие в конфликте.
«Очевидно, что это временное явление, и, конечно, Америка продолжит свою вовлеченность в этот конфликт - фактически прямую вовлеченность», - так Песков прокомментировал проект бюджета США без помощи Украине.

Напомним, президент США Джо Байден подписал закон о продлении финансирования федерального правительства страны на 45 дней, который не включает помощь Украине. По словам представителей Белого дома, спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти может вынести на рассмотрение своих коллег по палате отдельный законопроект о финансовой помощи Киеву.

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#сша
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#конфликт
#песков
#джо
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Дмитрий Песков исключил повторение в России событий 1993 года
02 октября 2023, 14:26

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Возможность вооруженного политического противостояния в стране оценил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время беседы с журналистами, его слова передает ТАСС.
Не стоит ожидать повторения событий октября 1993 года в России. По мнению Пескова, штурм Белого дома не повторится из-за консолидации жителей России. Пресс-секретарь также отметил, что объединяющим фактором стал президент РФ Владимир Путин.

3 октября 1993 года в Москве распустили Съезд народных депутатов и Верховный совет РФ. Это произошло из-за конституционного кризиса, который наступи в России в 1992 году. Разногласия переросли в вооруженное противостояние двух сторон: сторонников президента России Бориса Ельцина и основной части народных депутатов и членов Верховного совета России.

Также сообщаем, что Владимир Путин не планирует обращаться к россиянам в 30-ю годовщину штурма. По мнению Пескова, Россия смогла извлечь урок из событий 1993 года.

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Политолог Ярошенко: Европа посыпалась, чтобы развестись с Западом
Политолог Ярошенко: начинается процесс деконсолидации Европейского содружества
02 октября 2023, 14:23

Фото: iStock/Tanaonte

Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что прямо сейчас начинается процесс деконсолидации Европейского содружества. Об этом сообщает Царьград.
По мнению политолога, единая ранее позиция стран Европы в отношении поставок киевскому режиму начинает рушиться с бывших социалистических государств.

«За Европейским содружеством будет разрушено и Трансатлантическое единство. С падением Трансатлантического единства падёт Америка. Поэтому это пока первая ласточка. Понятно, из-за того, что оппозиционная партия пришла к власти в Словакии, Америка не рухнет», — цитирует Ярошенко Царьград.

Он подчеркнул, что показатель начавшейся деконсолидации будет становиться огромной тенденцией, которую будет заметна в ближайшее время.

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#европа
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«От Лиссабона до Луганска»: Бербок предсказала будущее Евросоюза
Бербок заявила, что Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска
02 октября 2023, 14:19

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД РФ

После вступления Украины в ЕС, Евросоюз будет простираться от Лиссабона до Луганска, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, во время своей речи на выездном заседании министров иностранных дел.
«Будущее Украины находится в Европейском Союзе, в нашем сообществе свободы. И оно скоро будет простираться от Лиссабона до Луганска», - заявила Бербок. 

Ранее Бербок назвала главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Кроме того, она заявила, что Россия не должна одержать победу в вооруженном конфликте на Украине, так как это станет знаком для таких диктаторов, как Си Цзиньпин. Представители Китая отреагировали на слова Бербок и заявили, что они являются абсурдом и провокацией.

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#германия
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#евросоюз
#лнр
#россия
#европа
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На Украине обиделись на Илона Маска за шутку про Зеленского
Парламент Украины обвинил Маска в российской пропаганде из-за шутки о Зеленском
02 октября 2023, 14:03

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Украинский парламент обвинил создателя Starlink, американского миллиардера Илона Маска в российской пропаганде за шутку о Владимире Зеленском.
Илон Маск разместил на своей странице в X известный мем, в который вмонтировал лицо Зеленского, и подписал его так - «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не попросил миллиарда долларов помощи». 
Фото: Илон Маск на своей странице в X.

На Украине этим фактом очень оскорбились, и потому незамедлительно разместили ответ. Верховная рада запостила аналогичный мем, только теперь уже с лицом Маска, и подписала его - «Когда прошло уже пять минут, а ты ещё не распространял российскую пропаганду».

Напомним, после широкого резонанса, вызванного приглашением в канадский парламент нациста, премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал происходящее российской пропагандой. За Россию неожиданно вступился предприниматель, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

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#украина
#владимир зеленский
#социальная сеть
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Песков назвал решение стран ЕС о запрете въезда российских машин абсурдным
02 октября 2023, 13:57

Фото: Сайт Кремля

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал абсурдным решение стран Европейского союза ввести запрет на въезд автомобилей с госномерами РФ. Информацию передает ТАСС.

Пресс-секретарь считает, что данное решение негативно влияет на отношения с Россией, которые и так в достаточно трудом положении. Песков подчеркнул, что эти меры «не красят» руководителей европейских стран. Политик также дал понять, что ждать ответных действий от России не нужно.

«Мы должны делать так, как лучше нам. Не каждый раз это может быть зеркальная реакция», — добавил представитель Кремля.
Ранее стало известно, что Болгария введет запрет на въезд авто с российскими номерами со 2 октября. С 3 числа такие же ограничения начнут действовать в Норвегии. Также ранее запретили въезд Эстония, Литва, Латвия, Польша и Финляндия.

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