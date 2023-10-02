Политологи рассказали, что значит для Запада победа Фицо на выборах в Словакии

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачёв и эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер рассказали, что значит для западных стран победа партии Smer Роберта Фицо на парламентских выборах в Словакии. Об этом сообщает RT.
Трухачёв отметил, что Западу «важно единство рядов», по этой причине политик, который заявляет о том, что хочет прекратить вооружение Киева и настроен на диалог с РФ — воспринимается недружественно.
Политолог Брутер добавил, что на Западе Фицо очень не любят, так как он может время от времени мешать западной политике.
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«Фицо пророссийским не является. Он просто не является антироссийским, не более того. Он не собирается выходить из ЕС, из НАТО. Я бы не говорил о том, что именно он станет премьер-министром. К сожалению, у Запада есть возможности этому помешать. Особенно активно в этом поучаствует соседняя Чехия», — цитирует политика RT.
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Екатерина Коршунова