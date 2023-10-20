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Полицейские заставили пьяного переставить машину и немедленно арестовали

20 октября 2023, 19:56
Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov

В Красноярске два инспектора ДПС проявили недюжинную смекалку. Они заставили нетрезвого мужчину переставить машину, после чего тут же арестовали его за пьяную езду.
Лейтенанты Николаев и Шинкаренко были на смене, когда получили сообщение об автомобиле, мешающем проезду. Приехав на место, они увидели BMW с включенным двигателем и водителя, мирно спавшего на заднем сидении, сообщает телеграм-канал Baza. Запах в салоне не оставлял сомнений: автомобилист мертвецки пьян.

Полицейские попросили случайного прохожего растолкать мужчину и попросить передвинуть машину. Она действительно мешала проезду. Как только водитель тронулся с места, бравые лейтенанты тут же отреагировали на «преступление». Появившись словно ниоткуда, они потребовали прекратить пьяную езду и пройти медицинское освидетельствование на степень алкогольного опьянения. Естественно, экспертиза показала количество промилле, достаточное для составления административного протокола. Впрочем, в этом полицейские и так были уверены.


Против хозяина BMW возбудили уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Николаев и Шинкаренко отличились по службе и получили поощрение. Вот только через пару месяцев об их методах работы стало известно в управлении собственной безопасности. Теперь уже сами инспекторы стали фигурантами дела. За превышение должностных полномочий сообразительным полицейским может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы.

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Стало известно, кто представит Россию на саммите по сектору Газа в Каире
Богданов представит Россию на саммите по сектору Газа в Каире
20 октября 2023, 20:09

Фото: iStock/iDymax

Россию на саммите по сектору Газа, который пройдет 21 октября в Каире, представит специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов, об этом «РИА Новости» сообщили в министерстве.
«Россию на саммите в Каире будет представлять Михаил Богданов», - прокомментировали ситуацию в министерстве иностранных дел. 

Инициатором Каирского саммита мира (Cairo Peace Summit) выступил Египет. Своё участие в нём подтвердили более 30 государств. В саммите примут участие генсек ООН Антониу Гутерреш и лидеры ряда арабских стран, Турции, Греции, Кипра и Италии. Посол Египта в Риме Бассам Ради отмечал, что члены Совбеза ООН наряду с Турцией, ФРГ, Италией и ЕС получили приглашения на субботний саммит по Палестине в Египте. При этом, Израиль от участие в саммите отказался. 

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#израиль
#палестина
#саммит
#египет
#россия
#мид рф
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Премьер Штаййе: Если Израиль войдёт в сектор Газа - погибнет до 15 тысяч человек
20 октября 2023, 20:00

Фото: iStock/e-crow

Если Израиль войдёт в сектор Газа - погибнут тысячи палестинцев, заявил премьер-министр страны Мухаммед Штаййе.
По его словам, наземная операция Израиля унесёт ещё 10-15 тысяч жизней простых палестинцев.

По последним данным палестинского Минздрава, в результате израильских ударов по сектору Газа погибли 3785, 1524 из них - дети. Еще 12,5 тысяч человек пострадали и находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

Ранее в агентстве Reuters заявили, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. Сегодня израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале операции уже принято.

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#палестина
#израиль
#сектор газа
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«Уже не Украина»: Кличко сделал неожиданное заявление о новых регионах РФ
Кличко заявил, что подконтрольные РФ территории уже не принадлежат Украине
20 октября 2023, 19:52

Фото: iStock/DmyTo

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что территории, перешедшие под контроль России, больше не принадлежат Украине. Об этом сообщает УНИАН.
Политик прокомментировал проведение выборов в стране на фоне конфликта. Он отметил, что «те территории, которые оккупированы, они уже не Украина». Этими словами он, фактически, признал российскими ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. 

Таким образом, Кличко предложил провести голосование без жителей новых регионов России. Но всё же он добавил, что пока точно неизвестно, как Киев собирается учитывать эти территории.

Ранее стало известно, что украинское правительство отменило ранее запланированное проведение переписи населения и отложило рассмотрение этого вопроса до окончания СВО.

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#украина
#россия
#днр
#лнр
#запорожская область
#херсонская область
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Неизвестные облили искусственной кровью штаб-квартиру партии Нетаньяху
20 октября 2023, 19:32

Фото: istockphoto/graphixchon

Неизвестные испачкали искусственной кровью стены одного из зданий в Тель-Авиве, в котором размещается штаб-квартира партии «Ликуд». Лидером этой партии является премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Как сообщает издание The Times of Israel, на фасаде здания появились «кровавые» разводы и отпечатки ладоней. Помимо этого, на входные двери и стены были прикреплены коллажи из фотографий людей. На снимках изображены израильтяне, которые оказались в заложниках у боевиков палестинской группировки ХАМАС.

Как считают авторы публикации, этой акцией неизвестные пытались показать, что считают действующее руководство страны ответственным за то, что произошло 7 октября. Тогда силы движения ХАМАС объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса», выпустив по израильской территории несколько тысяч ракет. Одновременно радикалы вторглись в южные районы страны, захватив в плен сотни заложников.

После этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство фактически находится в состоянии войны. В свою очередь, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проведении собственной военной операции под названием «Железные мечи».

Представитель боевого крыла палестинского движения — группировки «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» — Абу Убайда рассказал, что в руках ХАМАС находятся от 200 до 250 заложников. Израильские спецслужбы считают, что в плену у боевиков сейчас содержится 203 человека.

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#израиль
#хамас
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Израильская армия раскритиковала Грету Тунберг за поддержку Палестины
20 октября 2023, 19:28

Фото: iStock/e-crow

Представитель Армии обороны Израиля Арье Шаруз Шаликар раскритиковал известную экоактивистку Грету Тунберг за поддержку Палестины в социальных сетях, в интервью для Politico.
По мнению Шаликара, любой, кто будет так или иначе отождествлять себя с Тунберг - может считаться сторонником терроризма. 

«Потому что то, что делает Грета, тем самым сейчас демонстрируя солидарность с сектором Газа, в то же время не говоря ни слова о массовой резне израильтян, показывает, что она на самом деле не выступает за Палестину, а замалчивает террористические акты палестинцев, или ХАМАС и «Исламского джихада», будто их и не существовало», - прокомментировал ситуацию представитель ЦАХАЛ.

Ранее в агентстве Reuters заявили, что военная операция Израиля под названием «Операция «Железные мечи» на территории сектора Газа будет невиданной ранее по своей свирепости. Сегодня израильский посол в России Александр Бен Цви заявил, что решение о начале операции уже принято.

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#операция
#швеция
#активисты
#палестина
#израиль
#сектор газа
#армия
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В Берлине запретили акции в поддержку Палестины
20 октября 2023, 19:20

Фото: istockphoto.com/avlien

Берлинская полиция отозвала разрешения на проведение акций в поддержку Палестины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы немецкой столицы.
Отмечается, что в субботу в Берлине должны были две пропалестинские акции.

Кроме этого, людям запретили любые мероприятия взамен отмененных вплоть до 30 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что Митингующие против военных действий в секторе Газа ворвались в здание Конгресса Соединенных Штатов. Трое из нарушителей были задержаны за нападение на стражей правопорядка.

А 18 октября у Белого дома в США собрались сотни пропалестинских демонстрантов. Собравшиеся требуют прекратить огонь в секторе Газа. О готовящемся митинге было известно заранее.

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#акции
#палестина
#израиль
#германия
#митинг
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Трампу пригрозили арестом по делу о мошенничестве
Судья Энгорон пригрозил арестом Трампу
20 октября 2023, 18:58

Фото: kremlin.ru

Председательствующий на судебном процессе по делу бывшего президента США Дональда Трампа о мошенничестве судья Артур Энгорон пригрозил заключить его под стражу.
Так, судья предложил такую меру из-за нарушения им постановления о неразглашении.

«Судья, председательствующий на процессе Дональда Трампа по гражданскому делу о мошенничестве на сумму $250 млн в Нью-Йорке, в пятницу поднял вопрос о возможности заключения бывшего президента в тюрьму после того, как Трамп не выполнил приказ, требующий от него удалить пост, в котором он разгромил судебного клерка в социальных сетях», — приводит РИА Новости сообщение телеканала NBC News.

Ранее сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший обвинил американские власти в двойных стандартах, утверждая, что они по-разному реагируют на события в зависимости от политических убеждений.

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#сша
#дональд трамп
#нарушения
#суд
#арест
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В бюджете США закончились деньги на помощь Украине
Салливан: деньги для Украины, выделенные Конгрессом США, почти закончились
20 октября 2023, 18:58

Фото: iStock/trekandshoot

В федеральном бюджете США практически закончились деньги, ранее выделенные Конгрессом на помощь Украине. Об этом сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
Он отметил, что в настоящее время ожидаются конкретные действия Конгресса, которые дадут гарантию продолжения оказания помощи Украине. 

Также Салливан добавил, что стране могут начать поставлять вооружение, которое ранее не передавалось. Но бюджетный запрос Конгрессу пока не содержит каких-либо упоминаний об этом. 

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сумму, которая была затрачена Евросоюзом на оказание военной помощи Украине с начала спецоперации. Подробнее читайте в материале «Радио 1». 

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#сша
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#украина
#помощь
#финансирование
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Кадыров назвал происходящее в Газе геноцидом мусульман-палестинцев
20 октября 2023, 18:58

Фото: kremlin.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал происходящее в секторе Газа откровенным геноцидом мусульман-палестинцев, в своем Telegram-канале.
«Трагические и душераздирающие события, происходящие на территории сектора Газа, не оставляют никого равнодушным. Кадры, которые мы ежедневно видим, наглядно свидетельствуют, что каждый из нас является свидетелем откровенного геноцида мусульман-палестинцев», - прокомментировал ситуацию Кадыров. 

Чеченский лидер также подчеркнул, что подобные преступления уже давно настроили весь цивилизованный мир против стран, совершающих их. В союзниках как у Израиля, так и Украины только те западные государства, которые сами «давно перешагнули все мыслимые и немыслимые рамки».

По словам Кадырова, именно против этих преступников Россия сейчас и сражается на полях специальной военной операции. 

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#рамзан чечня
#палестина
#израиль
#сектор газа
#мусульмане
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