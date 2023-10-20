Полицейские заставили пьяного переставить машину и немедленно арестовали

Фото: istockphoto/Maksim Mikhailov
В Красноярске два инспектора ДПС проявили недюжинную смекалку. Они заставили нетрезвого мужчину переставить машину, после чего тут же арестовали его за пьяную езду.
Лейтенанты Николаев и Шинкаренко были на смене, когда получили сообщение об автомобиле, мешающем проезду. Приехав на место, они увидели BMW с включенным двигателем и водителя, мирно спавшего на заднем сидении, сообщает телеграм-канал Baza. Запах в салоне не оставлял сомнений: автомобилист мертвецки пьян.
Полицейские попросили случайного прохожего растолкать мужчину и попросить передвинуть машину. Она действительно мешала проезду. Как только водитель тронулся с места, бравые лейтенанты тут же отреагировали на «преступление». Появившись словно ниоткуда, они потребовали прекратить пьяную езду и пройти медицинское освидетельствование на степень алкогольного опьянения. Естественно, экспертиза показала количество промилле, достаточное для составления административного протокола. Впрочем, в этом полицейские и так были уверены.
Против хозяина BMW возбудили уголовное дело за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Николаев и Шинкаренко отличились по службе и получили поощрение. Вот только через пару месяцев об их методах работы стало известно в управлении собственной безопасности. Теперь уже сами инспекторы стали фигурантами дела. За превышение должностных полномочий сообразительным полицейским может грозить от 3 до 10 лет лишения свободы.
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Полицейские попросили случайного прохожего растолкать мужчину и попросить передвинуть машину. Она действительно мешала проезду. Как только водитель тронулся с места, бравые лейтенанты тут же отреагировали на «преступление». Появившись словно ниоткуда, они потребовали прекратить пьяную езду и пройти медицинское освидетельствование на степень алкогольного опьянения. Естественно, экспертиза показала количество промилле, достаточное для составления административного протокола. Впрочем, в этом полицейские и так были уверены.
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Александр Бойцов