Полиция задержала протестующих против круизного лайнера с россиянами в Батуми

Фото: iStock/Denis Kabanov
Сотрудники полиции задержали несколько граждан Грузии, которые собрались около порта Батуми, где ожидается прибытие круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту, для проведения протеста. Об этом сообщает «Батумелеби».
Акция протеста объявлена с 12 часов ночи.
По информации агентства, подъезд к гавани перекрыт полицией. Из-за неповиновения органам власти, несколько граждан Грузии были задержаны. По мнению участников протестной акции, на борту лайнера могут находиться люди, которые поддерживают специальную военную операцию на Украине и отделение от Грузии Абхазии.
Ранее сообщалось, что в Грузии остались недовольны прибытием российского лайнера.
Читайте также:
Российские туристы в Батуми спели протестующим «Катюшу» прямо с палубы лайнера
Президент Грузии назвала провокацией прибытие в Батуми российского круизного лайнера
В Грузии оппозиция устроила митинг, провожая лайнер с россиянами
По информации агентства, подъезд к гавани перекрыт полицией. Из-за неповиновения органам власти, несколько граждан Грузии были задержаны. По мнению участников протестной акции, на борту лайнера могут находиться люди, которые поддерживают специальную военную операцию на Украине и отделение от Грузии Абхазии.
Читайте также:
Российские туристы в Батуми спели протестующим «Катюшу» прямо с палубы лайнера
Президент Грузии назвала провокацией прибытие в Батуми российского круизного лайнера
В Грузии оппозиция устроила митинг, провожая лайнер с россиянами
Анастасия Крестьянова