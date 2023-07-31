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Полиция задержала протестующих против круизного лайнера с россиянами в Батуми

В Грузии задержали несколько протестующих против прибытия лайнера из РФ
31 июля 2023, 06:53

Фото: iStock/Denis Kabanov

Сотрудники полиции задержали несколько граждан Грузии, которые собрались около порта Батуми, где ожидается прибытие круизного лайнера Astoria Grande с российскими туристами на борту, для проведения протеста. Об этом сообщает «Батумелеби».
Акция протеста объявлена с 12 часов ночи.

По информации агентства, подъезд к гавани перекрыт полицией. Из-за неповиновения органам власти, несколько граждан Грузии были задержаны. По мнению участников протестной акции, на борту лайнера могут находиться люди, которые поддерживают специальную военную операцию на Украине и отделение от Грузии Абхазии.


Ранее сообщалось, что в Грузии остались недовольны прибытием российского лайнера.

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В США озвучили главный страх Вашингтона
Политолог Миршаймер: Запад подгоняет Украину к наступлению из-за страха проигрыша
31 июля 2023, 07:36

Фото: iStock/JARAMA

Американский политолог Джон Миршаймер заявил, что Запад сильно боится проиграть на Украине. Об этом он рассказал в интервью Grayzone.
По его словам, западные кураторы Украины подталкивают ВСУ к самоубийственному наступлению из-за опасения проигрыша в конфликте с Россией.  

Политолог отметил, что обученные украинские военнослужащие и западные наемники не смогли прорвать линию российской обороны и понесли большие потери. Миршаймер уверен, что Запад подгоняет Украину в наступлении и поставляет различное вооружение, так как боится проиграть.

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#всу
#запад
#наемники
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The Times: Власти Великобритании отложили вопрос о внесении ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций
31 июля 2023, 06:11

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания отложила внесение частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в список террористических организаций после попытки мятежа 24 июня. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на собственные источники.
«Данные о бюджетном финансировании группы вынудили Лондон пересмотреть юридические последствия подобного шага,... поскольку фактически речь идет о внесении в запрещенный список агентства российского правительства», — говорится в сообщении британского издания.

Тем не менее, по информации газеты, глава МВД Великобритании Суэлла Браверман по-прежнему намерена найти способ включить ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций.

31 июля частная военная компания «Вагнер» объявила о приостановке «на неопределенный срок» работы региональных центров по вербовке бойцов. Официальное объявление об этом появилось в Telegram-канале «ЧВК Вагнер Объявления о работе».

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#великобритания
#террористы
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Оливер Стоун: Путин — не тот монстр, каким его изображает западная пропаганда
31 июля 2023, 04:27

Фото: сайт Кремля

Режиссер, сценарист и обладатель трех премий «Оскар» Оливер Стоун обвинил американские СМИ в том, что они искажают образ российского президента Владимира Путина и информацию о нем. Об этом 31 июля пишет «Российская газета».
«Он не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина, и это прискорбная трагедия», — поделился своим мнением режиссёр.

Стоун напомнил, что в 2017 году он брал интервью у Владимира Путина, и тот давал искренние и прямые ответы на любые вопросы, без какой-либо «воинственности».

Особое внимание режиссер обратил на тот факт, что Путин называл политиков из США «американскими партнёрами» и всегда был настроен на конструктивное сотрудничество с ними. По его словам, Россия и Китай ещё несколько лет назад были союзниками и партнёрами Соединённых Штатов, но теперь всё изменилось.

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#владимир путин
#режиссёр
#сша
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Коллеги не поддержали стремление депутата Бутиной запретить Барби в России
31 июля 2023, 03:31

Фото: iStock/fieldwork

Депутат Госдумы от партии «Новые люди» Роза Чемерис выступила против идеи «единоросски» Марии Бутиной о запрете в России куклы Барби за пропаганду ЛГБТ-ценностей. Раскритиковал Бутину и ее коллега по партии, депутат Евгений Попов.
«Не надо запрещать людям помнить хоть что-то хорошее из детства. Президент ведь четко сказал, уже давно, почему, например, мы не будем запрещать ни грузинские, ни украинские названия улиц в Москве. Не будем запрещать, потому что мы — нормальные. В отличие от других, которые, все запрещая, обнажают свои страхи и слабости», — отметила член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики.

С критикой «запретительных» инициатив своих коллег также выступил и член фракции «Единая Россия», журналист и телеведущий Евгений Попов:

«Некоторые политики уверены, что запреты - их основная функция. Возможно, больше они ничего не умеют. Запретим самокаты, барби, английский язык и тогда заживём», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, что некоторое время назад депутат Госдумы, член Комитета по международным делам Мария Бутина призвала «убрать с рынка» кукол Барби и компанию Mattel из-за «завоза» в страну темы ЛГБТ.

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#запрет
#госдума
#лгбт
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ТАСС: КПРФ предложила вновь сделать 7 ноября праздничным днём
31 июля 2023, 03:10

Фото: Фотобанк Московской области

КПРФ предлагает официально сделать праздничными днями в России 1 июля (День ветеранов боевых действий) и 7 ноября (День Великой Октябрьской социалистической революции). Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя ЦК Компартии Юрий Афонин.
Сейчас российские коммунисты разрабатывают проект нового Трудового кодекса, куда планируют добавить новые праздничные дни.

«Мы добавляем две даты: 1 июля — День ветеранов боевых действий и 7 ноября — День Великой Октябрьской социалистической революции. Мы все понимаем, почему необходим отдельный день для чтения участников боевых действий. А Великий Октябрь до сих пор остается важной датой для многих наших соотечественников», — заявил Афонин.
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#праздники
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Российские киберспортсмены выиграли 5 млн долларов
ТАСС: Киберспортивная команда Team Spirit из России стала обладателем $5 млн за победу на турнире по Dota 2
31 июля 2023, 02:20

Фото: iStock/fpphoto

Российская команда Team Spirit стала победителем турнира Riyadh Masters в Саудовской Аравии. Коллектив, в составе которого были россияне Ярослав Найденов (Miposhka), Магомед Халилов (Collapse), Денис Сигитов (Lari, а также украинцы Илья Мулярчук (Yatoro) и Мирослав Колпаков (Mira) обыграл европейский Team Liquid со счетом 3-1.
За победу россияне получат $5 млн из 15 млн долларов общего призового фонда, в то время как их соперники — вдвое меньшую сумму. Общая сумма заработанных призовых команды теперь составляет более $25 млн. 



Как пишет ТАСС, команда Team Spirit одержала крупную победу впервые в сезоне. Ранее она гарантировала себе участие в чемпионате мира 2023 года, который пройдет в американском Сиэттле с 12 по 29 октября. Россияне являются победителями ЧМ-2021 по Dota 2.

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#киберспорт
#россия
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Политик Филиппо: Зеленский провоцирует начало третьей мировой
31 июля 2023, 01:35

Фото: официальный сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно провоцирует начало третьей мировой войны атаками на территории России. Об этом написал в Twitter французский политик, бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо
«Разве он не "обещал" странам Запада, которые месяцами передавали ему такое количество оружия, "никогда" не применять его на российской земле? Иначе это третья мировая война! Очевидно, он этого хочет!», — написал Филиппо.

Шестой президент Украины уже не раз обещал не применять поставляемое на Украину западное оружие для атак по российской территории, но всякий раз нарушал свои обещания.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Украина предоставила Вашингтону письменные обещания, что полученные от союзников кассетные боеприпасы не будут использоваться против целей на территории России.

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#владимир зеленский
#франция
#украина
#россия
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В ООН прокомментировали атаку беспилотников на Москву
31 июля 2023, 00:35

Фото: iStock/Askolds

Организация Объединённых Наций выступает против ударов по гражданской инфраструктуре. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя удары украинских БПЛА по Москве.
«Мы против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было», — сказал Хак.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. По словам мэра, никто не пострадал.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что украинские беспилотники, которые атаковали башни «Москва-Сити», могли быть запущены как с территории Подмосковья, так и соседнего государства. По словам Дандыкина, на данный момент дроны делаются из оптово-волоконных материалов, благодаря чему они малозаметны. При этом это не послужило помехой российским средствам ПВО и РЭБ. Эксперт не исключил, что Украина не просто так выбрала для атаки День ВМФ России.

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#оон
#москва
#бпла
#беспилотник
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CT24: Чешские власти арестовали отель российского миллиардера Евтушенкова
31 июля 2023, 00:19

Фото: iStock/Konoplytska

Финансово-аналитическое управление Чехии начало арест активов российского предпринимателя Владимира Евтушенкова, внесенного властями страны в санкционный список. Как сообщил телеканал CT24, арест, в частности, коснулся пятизвездочного отеля Savoy Westend в Карловых Варах.
Всего чешские власти заблокировали счета в банках и имущество компаний Евтушенкова на сумму около 4,4 млн долларов. Это примерно пятая часть всего состояния российского миллиардера, которое оценивается примерно в $22 млн.

Правительство Чехии включило Владимира Евтушенкова и его сына Феликса в санкционный список 29 июня. В тот же день министерство иностранных дел Чехии объявило, что список будет пополняться и другими фамилиями граждан РФ.

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#санкции
#чехия
#отель
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